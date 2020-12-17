Путин о ситуации в Беларуси: Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что Беларусь должна решать свои вопросы в спокойном режиме и без вмешательства извне.



Фото: пресс-служба Кремля

— Александр Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить. Здесь хотелось только добиться одного: без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть — это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается, — сказал он.

По словам Путина, это имеет принципиальное значение.

— Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан, — отметил он.

Путин не впервые призывает дать возможность белорусам самим разобраться в своих делах.

— Россия не вмешивалась в то, что там [в Беларуси] происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, — заявлял ранее он.