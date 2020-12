От МЗКТ до Dana Holdings. ЕС утвердил третий пакет санкций против Беларуси

Источник материала: Tut.by

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошли несколько крупных компаний. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщает, что в Брюсселе утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса — решение об этом было принято 17 декабря на заседании министров окружающей среды Евросоюза.

По его информации, ограничительные меры коснутся ЗАО «Белтехэкспорт», занимающегося продажей вооружений и военной техники за рубеж, ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений), а также частных компаний Dana Holdings и ООО «Синезис». В списке лиц, которые попали под санкции ЕС, по информации Йозвяка, такие фигуры, как председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также в прошлом глава Минского горисполкома, а с сентября этого года заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.