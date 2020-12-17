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От МЗКТ до Dana Holdings. ЕС утвердил третий пакет санкций против Беларуси
17.12.2020 15:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошли несколько крупных компаний. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщает, что в Брюсселе утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса — решение об этом было принято 17 декабря на заседании министров окружающей среды Евросоюза.
По его информации, ограничительные меры коснутся ЗАО «Белтехэкспорт», занимающегося продажей вооружений и военной техники за рубеж, ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений), а также частных компаний Dana Holdings и ООО «Синезис». В списке лиц, которые попали под санкции ЕС, по информации Йозвяка, такие фигуры, как председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также в прошлом глава Минского горисполкома, а с сентября этого года заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.
Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
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В новый санкционный список вошли представители исполнительной власти и информационной сферы. Также в новом пакете ограничительных мер присутствуют несколько...
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