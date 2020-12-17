От МЗКТ до Dana Holdings. ЕС утвердил третий пакет санкций против Беларуси

Источник материала: Tut.by

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошли несколько крупных компаний. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.



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Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщает, что в Брюсселе утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса — решение об этом было принято 17 декабря на заседании министров окружающей среды Евросоюза.

По его информации, ограничительные меры коснутся ЗАО «Белтехэкспорт», занимающегося продажей вооружений и военной техники за рубеж, ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений), а также частных компаний Dana Holdings и ООО «Синезис». В списке лиц, которые попали под санкции ЕС, по информации Йозвяка, такие фигуры, как председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также в прошлом глава Минского горисполкома, а с сентября этого года заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

EU environment ministers have given the final green light for the third sanctions package on #Belrus . in official journal later today. Notable comapnies incl Beltechexport, VOLAT, Dana holdings & Synesis. Ppl incldues head of Belarusian broadcasting Ivan Eismant & deputy PM Sivak — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 17, 2020

Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября : Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.