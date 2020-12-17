Онлайн-страхование: новая услуга в сервисе МТС Деньги

Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут оформить страховку онлайн. Проект реализован совместно с компанией «Купала». Оформить полис дистанционно можно с помощью приложения МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by.

Для оформления страховки необходимо зайти в приложение МТС Деньги и выбрать вид страхования. Нажав на услугу, пользователь автоматически переходит на сайт страховой компании «Купала», где заключает договор страхования онлайн.

После чего система автоматически переводит пользователя в МТС Деньги, где клиент оплачивает полис. Договор страхования придет пользователю приложения на электронную почту.