Большинство белорусов считает необходимым планировать свои траты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Более 83,5% опрошенных белорусов считают, что человеку необходимо планировать свои траты, приводит результаты исследования Нацбанк.

Регулятор опубликовал результаты исследования по оценке финансовой грамотности населения. Опрос проводил Институт социологии НАН Беларуси. Аналогичная работа будет проведена в 2022 и 2024 годах.

В опросе приняли участие 1500 респондентов (55,5% женщин и 44,5% мужчин). Данные для исследования получены в ходе опроса взрослого населения страны по национальной репрезентативной выборке.

В Нацбанке отметили, что опрос призван оценить уровень финансовой грамотности населения и выявить наиболее проблемные ее аспекты.

В ходе исследования стало известно, что 91,2% опрошенных понимают важность наличия сбережений на случай непредвиденных расходов (кризисных и экстренных ситуаций). Считают необходимым, независимо от уровня дохода, контролировать и планировать финансовые траты для достижения своих целей около 83,5% респондентов. Чуть менее 83% солидарны с утверждением, что человек несет личную ответственность за свои финансовые решения.

Около 69% опрошенных считают, что чем выше уровень знаний в финансовой сфере и владения навыками управления финансами, тем более рациональны финансовые решения и стабильнее материальное положение. В меньшей степени белорусы поддерживают идею о необходимости личных пенсионных накоплений – только около 26,9%.

Финансовые цели белорусов

Финансовые цели имеют 64% белорусов. В основном это ремонт, покупка автомобиля и недвижимости. Для того чтобы накопить, как правило, жители республики сокращают расходы и начинают откладывать деньги (50,5%). Финансовых целей нет у 34,2% опрошенных. Самый популярный способ накопить - наличные, которые хранятся дома. Держат деньги на текущих счетах около 13-14%, кладут на депозиты — менее 10%. При этом значительная доля опрошенных не делает сбережения.

"Исследование позволило получить информацию, которая дает возможность оценить эффективность реализуемых в данном направлении мер и принять решения в части дальнейшего совершенствования деятельности по повышению финансовой грамотности населения", - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.