Стало известно, насколько вырастут пенсии в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Планируется, что в будущем году в Беларуси рост трудовых пенсий будет выше прогнозируемой инфляции, заявила управляющий ФСЗН Наталия Павлюченко в парламенте.

По ее словам, основная часть бюджета Фонда социальной защиты населения 14,8 миллиарда рублей или 79% будет направлено на пенсионное обеспечение. Расходы на данную статью в следующем году увеличатся на 9,3%.

Глава ФСЗН уточнила, что расходы на выплату трудовых пенсий составят 14,5 миллиарда рублей, а на выплату социальных и других пенсий - 305 миллионов рублей.

Павлюченко уточнила, что в проекте бюджета ФСЗН заложен рост пенсий каждый квартал. При этом повышаться трудовые пенсии будут не меньше раза в год.

"Планируется, что в 2021 году рост трудовых пенсий будет выше прогнозируемой инфляции, т.е. трудовые пенсии вырастут на величину до 10%, - передает БелТА .

В будущем году 3,7 миллиарда рублей из расходов ФСЗН пойдут на финансирование пособий. Доходы ФСЗН в 2021 году должны сложиться на уровне 19,1 миллиарда рублей, что означает рост на 8,9% по отношению к текущему году.

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