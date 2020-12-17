Транспортный налог может появиться в Беларуси в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении может быть отменена с 1 января 2021 года.

Ожидается, что вместо нее будет транспортный налог. Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что это позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением техосмотра.

"Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физических лиц", - цитирует Кийко БелТА.

По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.

Его будут платить владельцы авто, исходя из времени владения автомобилем и физпараметров машины. Сумма налога за год для авто масса которых 1-1,5 тонны в среднем может составить 60-80 белорусских рублей в год.

По словам Кийко, это позволит отдельным категориям машин дополнительно снизить платежи. Например, будет изменен шаг: 250 килограммов вместо 500 (особо актуально для легковушек массой 1,5-2,5 тонны), что позволит более детально подрегулировать ставки для легковых авто.

(последует)