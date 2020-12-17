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«Предательство и плевок в лицо белорусов». Первые комментарии к новому санкционному пакету
17.12.2020 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз должен окончательно
В списке, опубликованном в Телеграм-канале, указаны следующие компании, попавшие в третий санкционный пакет:
Люди, которые попали под санкции:
— Я сам этот список увидел вчера, но мои источники подтверждают, что он полностью реальный, это те организации и люди, которые попали под санкции. В январе и феврале список будет существенно расширяться другими компаниями и людьми, — рассказал TUT.BY советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка. — Самое важное, что в список попали «кошельки» Лукашенко: бизнесмены и компании, это раньше не было. С одной стороны, список мог бы быть больше, он и был больше, но хорошо поработали международные лоббисты, представители этих компаний, бизнесменов, олигархов, чиновников, которые добились, чтобы из этого списка люди были исключены. Но с другой стороны, этот список очень важный, потому что он расширяется и туда попали те, кто при других обстоятельствах никогда бы туда не попал. Ясно, что это накладывает на них и репутационные, и экономические ограничения. Речь не только о запрете путешествий, но и об ограничении торгово-экономической деятельности.
Бизнесменам удалось убедить европейцев, что их в списке быть не должно?
Источники «Нашай Нівы» утверждают, что некоторым бизнесменам удалось убедить европейцев, что они в санкционном списке лишние. Например, владельцу «Санта-Бремор» Александру Мошенскому. Он якобы доказал властям Исландии — страны, из которой он импортирует рыбу на сотни миллионов долларов, — что удар по его бизнесу будет означать конкретные потери для Исландии. И руководство этой страны якобы согласилось с его позицией и повлияло на решение Евросоюза.
Как признался
— Но слова о рассуждениях об объеме экспорта рыбы — сказки! Я думаю, что у тех, кто составляет эти списки, есть определенные критерии включения. Наверное, правильно задаться вопросом, соответствует ли «Санта Бремор» этим критериям? Может, мы расстреляли протестующих? Может быть, мы «кошельки» в авторской терминологии? Я так не думаю. Я думаю, что они принимают решения не на основе информации о том, кто сколько рыбы экспортирует, а на основе других критериев, которым Санта-Бремор не отвечает, — сказал Мошенский.
Однако он подтвердил, что они приняли определенные меры по исключению компании из списков, но не пояснил, какие именно.
Из крупных бизнесменов под санкции попали только совладелец холдинга «Салео» и компании «Амкодор» Александр Шакутин и Николай Воробей.
Компании Шакутина в условиях пандемии оказались в сложном положении,
Николаю Воробью в Беларуси
«Предательство и плевок в лицо белорусов»
По санкционном списку «прошелся» у себя в
— Если у вас есть желание спросить у меня, как я отношусь к тому санкционному списку, который утек из администрации ЕС, я вам отвечу: воспринимаю его как предательство и плевок в лицо белорусов. ЕС имел на руках ВСЕ необходимые для атаки на режим кейсы, причём детально проработанные и подтверждённые юридическим департаментами. Но, по какой-то причине, все серьезные кейсы удалены, а некоторые «кошельки» Лукашенко вычеркнуты в последний момент — один из них вычеркнут шариковой ручкой (!), то есть, после всех согласований. Наверное, пришло время атаковать не только Остервенелого Баяниста, но и «партнеров», которые ведут себя как минимум странно, а как максимум подло, — написал Халезин.
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