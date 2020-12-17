«Предательство и плевок в лицо белорусов». Первые комментарии к новому санкционному пакету

Источник материала: Tut.by

Евросоюз должен окончательно утвердить санкции в отношении Беларуси. Накануне в телеграм-канале «Беларусь головного мозга» появился список бизнесменов, чиновников и компаний, которые попадут в третий пакет санкций. Сегодня об этом написали СМИ со ссылкой на источники. Среди них Александр Шакутин, Наталья Кочанова, Анатолий Сивак и судьи, выносящие решения по уже печально известной статье 23.34 КоАП. Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка подтвердил TUT.BY подлинность списка.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В списке, опубликованном в Телеграм-канале, указаны следующие компании, попавшие в третий санкционный пакет:

ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники

ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж»

ГУ «Главное хозяйственное управление» — Самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси

Dana Holdings — Сербский холдинг братьев Каричей

ООО «Синезис» — международная ИТ-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Резидент Белорусского парка высоких технологий

Управление делами президента Республики Беларусь

ОАО «МЗКТ» — являются частью госуправления военпромом.

ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники Южной Америки, Азии и т.д.

Люди, которые попали под санкции:

Николай Воробей — бизнесмен

Александр Шакутин — бизнесмен

Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра

Иван Эйсмонт — глава Белтелерадиокомпании

Владимир Караник — бывший министр здравоохранения, сейчас — председатель Гродненского облисполкома

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики

Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь

Игорь Луцкий — Министр информации

Виталий Стасюкевич — Заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно

Игорь Калинник — начальник Советского РУВД Минска

Александр Петраш — председатель Московского районного Суда г. Минска

Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД

Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК

Игорь Бурмистров — заместитель командующего внутренними войсками МВД

Павел Легкий — замминистра информации

Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома

Александр Турчин — глава Миноблисполкома

Судьи: Виктория Шабуня, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Юлия Густыр, Марина Федорова, Наталья Дедкова, Елена Живица, Елена Литвина.

— Я сам этот список увидел вчера, но мои источники подтверждают, что он полностью реальный, это те организации и люди, которые попали под санкции. В январе и феврале список будет существенно расширяться другими компаниями и людьми, — рассказал TUT.BY советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка. — Самое важное, что в список попали «кошельки» Лукашенко: бизнесмены и компании, это раньше не было. С одной стороны, список мог бы быть больше, он и был больше, но хорошо поработали международные лоббисты, представители этих компаний, бизнесменов, олигархов, чиновников, которые добились, чтобы из этого списка люди были исключены. Но с другой стороны, этот список очень важный, потому что он расширяется и туда попали те, кто при других обстоятельствах никогда бы туда не попал. Ясно, что это накладывает на них и репутационные, и экономические ограничения. Речь не только о запрете путешествий, но и об ограничении торгово-экономической деятельности.

Бизнесменам удалось убедить европейцев, что их в списке быть не должно?

Источники «Нашай Нівы» утверждают, что некоторым бизнесменам удалось убедить европейцев, что они в санкционном списке лишние. Например, владельцу «Санта-Бремор» Александру Мошенскому. Он якобы доказал властям Исландии — страны, из которой он импортирует рыбу на сотни миллионов долларов, — что удар по его бизнесу будет означать конкретные потери для Исландии. И руководство этой страны якобы согласилось с его позицией и повлияло на решение Евросоюза.



Фото: Алексей Пискун, probusiness.by

Как признался «Нашей Ніве» Мошенский, он знает, что его имя действительно значилось в первоначальном санкционном списке.

— Но слова о рассуждениях об объеме экспорта рыбы — сказки! Я думаю, что у тех, кто составляет эти списки, есть определенные критерии включения. Наверное, правильно задаться вопросом, соответствует ли «Санта Бремор» этим критериям? Может, мы расстреляли протестующих? Может быть, мы «кошельки» в авторской терминологии? Я так не думаю. Я думаю, что они принимают решения не на основе информации о том, кто сколько рыбы экспортирует, а на основе других критериев, которым Санта-Бремор не отвечает, — сказал Мошенский.

Однако он подтвердил, что они приняли определенные меры по исключению компании из списков, но не пояснил, какие именно.

Из крупных бизнесменов под санкции попали только совладелец холдинга «Салео» и компании «Амкодор» Александр Шакутин и Николай Воробей.

Компании Шакутина в условиях пандемии оказались в сложном положении, некоторые из них попали в процедуру санации: из-за большого объема вложенных средств, затянувшихся сроков реализации проектов и сложностями с кредитованием предприятия не справлялись с финансовой нагрузкой. санация дала возможность решить эти проблемы. Прошедшие два года были для Александра Шакутина непростыми — летом 2019 года по «делу медиков» оказался за решеткой его брат, Сергей Шакутин. Так и не признав своей вины, он вышел на свободу в декабре 2019-го, получив 1,5 года и освободившись в зале суда.



Александр Шакутин и Николай Воробей. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Николаю Воробью в Беларуси принадлежит Абсолютбанк, нефтетрейдер «Интерсервис», экспедиторская компания «БелКазТранс», объекты недвижимости, треть компании «Бремино Групп», охотничье хозяйство «Красный Бор». Недавно сообщалось о том, что одобрена покупка Воробьем контрольного пакета акций БТА Банка в Украине.

«Предательство и плевок в лицо белорусов»

По санкционном списку «прошелся» у себя в Телеграм-канале режиссер Николай Халезин.

— Если у вас есть желание спросить у меня, как я отношусь к тому санкционному списку, который утек из администрации ЕС, я вам отвечу: воспринимаю его как предательство и плевок в лицо белорусов. ЕС имел на руках ВСЕ необходимые для атаки на режим кейсы, причём детально проработанные и подтверждённые юридическим департаментами. Но, по какой-то причине, все серьезные кейсы удалены, а некоторые «кошельки» Лукашенко вычеркнуты в последний момент — один из них вычеркнут шариковой ручкой (!), то есть, после всех согласований. Наверное, пришло время атаковать не только Остервенелого Баяниста, но и «партнеров», которые ведут себя как минимум странно, а как максимум подло, — написал Халезин.