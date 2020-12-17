«Можно пользоваться плюсами сотрудничества с Россией и Европой». Что ждет экономическую дружбу Минска и Москвы

Источник материала: Tut.by

Взаимосвязь экономик Беларуси и России на протяжении многих лет остается довольно тесной. Однако ресурсы и льготы, которые Беларусь получала от этой дружбы, использовались недостаточно эффективно и тормозили реализацию назревших реформ, так как позволяли оттягивать решение накопленных в экономике проблем. С возможным приходом глобальных для страны политических перемен перед Минском встанет вопрос, как выстраивать отношения, в том числе экономические, с самым близким союзником. Экономические отношения Москвы и Минска обсудили эксперты на семинаре Центра социально-экономических исследований CASE Belarus и российской экспертной группы «Европейский диалог».



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Тесная дружба пошла не впрок будущему белорусской экономики

За последние 20 лет Беларусь сэкономила почти 40 млрд долларов на покупке российского газа, если сравнить его цену для Минска со средней ценой для европейских покупателей. Экономия на покупке дешевой нефти за тот же период составила почти 60 млрд долларов, посчитали эксперты CASE Belarus. Вместе с высокой долей России в структуре белорусского экспорта и выгодными кредитами, которые Беларусь получала от Москвы, как минимум для Беларуси партнерство в экономическом плане было достаточно выгодным. Это позволяло обеспечивать экономический рост без принятия непопулярных мер и проведения кардинальных структурных реформ.

Если рассматривать торговлю между странами, то видно, что доля экспорта частного бизнеса в Россию составляет около 40%, добавляет старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

— Это абсолютно естественно, у нас общий язык, общее маркетинговое пространство, играет роль упрощенный ввоз товаров и услуг в Россию и импорт из России за счет того, что мы состоим в экономическом и торговом союзе. Это должно предполагать, что такие тесные взаимоотношения вовсе не обязаны быть завязаны на государственный сектор и связи двух конкретных лидеров стран. Наши экономики тесно связаны по гораздо более фундаментальным причинам. И при перетекании все большей доли ВВП в сторону частного производства эти взаимоотношения значительно не изменяются, — отмечает Лев Львовский в своем выступлении на семинаре Центра социально-экономических исследований CASE Belarus и российской экспертной группы «Европейский диалог».

Эксперты сходятся во мнении, что выгоды, которые Минск много лет получал от тесного сотрудничества с Москвой, не были на направлены на то, чтобы заложить фундамент дальнейшего роста, а использовались для решения сиюминутных задач.

— Беларусь неэффективно использовала эти возможности, в основном расходуя большие энергетические субсидии и дешевые российские кредиты на поддержание нереформированного сектора госпредприятий. В результате после 30 лет независимости мы по-прежнему имеем экономику, очень зависимую от внешней поддержки одной страны, с которой мы почти каждый год ведем газовые, нефтяные, мясные, молочные и другие торговые войны, потому что Беларусь привыкла жить на игле и без «наркотика» в форме дешевых кредитов или льготных условий торговли энергоресурсами больше не может нормально развиваться, — указывает представитель по экономическим реформам Светланы Тихановской, вице-президент Центра социально-экономических исследований CASE Belarus Алесь Алехнович.

Есть ли будущее у многолетней дружбы?

Сейчас, когда Беларусь стоит на пороге возможных масштабных политических перемен, встает вопрос, в какую сторону повернут многолетние экономические связи с Москвой.

Кто бы ни остался или пришел к власти в Беларуси, ему или ей придется идти «на поклон» в Кремль, считает российский экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, указывая на выстроенную фатальную, пусть и неэффективную, зависимость Беларуси от России.

— Что можно Беларуси продавать Кремлю в политическом контексте? — задается вопросом Дмитрий Потапенко. — Долгое время расчет был на то, что Беларусь станет одной из частей России, но это маловероятно, потому что сопротивление будет существенным. Даже если бы произошло объединение и Беларусь стала бы еще одним дотационным регионом России, что дальше с этим всем делать? Кроме того, что Россия получает выход к зарубежным рынкам с точки зрения границ логистического ключа. Но это не решает основных фундаментальных проблем, которые есть в России. Именно поэтому нет прогресса в общении условных двух авторитарных правителей. По большому счету они друг другу не нужны.

Еще один российский экономист считает: прежде чем затевать важные для страны реформы и двигаться дальше, Беларуси предстоит решить, куда она идет — на Восток или на Запад.

— Если вы остаетесь с Россией, то остаетесь с Лукашенко. Если вы разрываете [отношения] с Россией, то вы понимаете, какой это экономический коллапс, — отмечает экономист Андрей Заостровцев. — Самый хороший совет дал Каха Бендукидзе, когда он был министром экономики Грузии. Когда Россия блокировала экспорт грузинского вина, к Бендукидзе пришли фермеры, и он дал совет на все времена: представьте, что на месте России Ледовитый океан. Вот если белорусы представят, что на месте России — Ледовитый океан, тогда реформы имеют шанс. Если вы будете искать компромиссы с Россией, то вы так и останетесь тем, кем были.

Белорусская и российская экономики тесно связаны, поэтому, кто бы ни пришел к власти, начинать реформы с экономического коллапса и разрыва отношений с Россией было бы неосмотрительным, считает Лев Львовский.

— Европейский выбор Беларусь сделала давно, у большей части общества в этом сомнений нет, но Беларусь не может сразу развернуться на 180 градусов. Вопрос не в том, что это вызовет экономический коллапс, это разрыв культурных связей. Нам надо вместе искать общий путь. У Беларуси есть шанс сбалансировать политику в восточном и западном направлениях и стать страной, которая пользуется всеми плюсами сотрудничества с Россией и Европой, — считает научный руководитель экспертной группы «Европейский диалог» (Россия) Евгений Гонтмахер.

Даже после смены власти и проведения структурных реформ отношения стран могут быть взаимовыгодными, дополняет эксперт BEROC. Минск мог бы предложить Москве «нормальные партнерские отношения». В чем будет заинтересована в том числе Россия, так как это означает меньше российских кредитов, соответственно, на это будет изыматься меньше денег у российских налогоплательщиков при сохранении торгового и экономического сотрудничества.