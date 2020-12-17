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Пересечение границы Беларуси в пунктах пропуска может стать платным
18.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за проезд границы на автомобиле, сообщил в четверг первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает
Отмечается, что решение может начать действовать уже с начала 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн.
При этом стоимость пересечения границы в пунктах пропуска не будет превышать трех базовых величин (81 рубль).
В четверг в парламенте состоялось "нулевое чтение" бюджета на следующий год. Планируется, что в пятницу 18 декабря Палата представителей рассмотрит проект в двух чтениях. Уже известно, что в Беларуси планируется временно (на год)
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Это решение, если оно будет принято, коснется транспортных средств, масса которых не превышает пять тонн.
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