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Пересечение границы Беларуси в пунктах пропуска может стать платным

18.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за проезд границы на автомобиле, сообщил в четверг первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает БелТА.

© Sputnik
В Беларуси хотят повысить некоторые налоги

Отмечается, что решение может начать действовать уже с начала 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн.

При этом стоимость пересечения границы в пунктах пропуска не будет превышать трех базовых величин (81 рубль).

В четверг в парламенте состоялось "нулевое чтение" бюджета на следующий год. Планируется, что в пятницу 18 декабря Палата представителей рассмотрит проект в двух чтениях. Уже известно, что в Беларуси планируется временно (на год) повысить некоторые налоги – для работников ПВТ и парка "Великий камень", земельный налог и налог на аренду участков – для ТЦ и другие.

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Теги: Минск
 
 
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Это решение, если оно будет принято, коснется транспортных средств, масса которых не превышает пять тонн.
 
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