|
А. Турчин: Строительство, сельское хозяйство и розничная торговля показали рост
18.12.2020 12:53 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Эпидситуация и экономика центрального региона - об этом говорили на
В Минской области наметился позитив – нет прироста заболевших ковидом и пневмониями, и это повод для сдержанного оптимизма. Что касается экономического развития, то центральный регион - крупнейший в стране: почти полтора миллиона человек и 15 % ВВП Беларуси. Благодаря своему положению, регион привлекает инвесторов, и этим стараются грамотно пользоваться. Среди крупных инвестпроектов - производства электробусов и легковых авто, горно-обогатительный комплекс и перспективный "Великий камень". И радость, и беда области - это промышленные флагманы на ее территории - БелАЗ и Беларуськалий. Эти гиганты во многом делают экономику региона, но в период пандемии им приходится нелегко. Тем не менее, область дает результат.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома: "Та стратегия, которой мы привержены, когда неудачи крупных промышленных предприятий надо компенсировать иными видами экономической деятельности. Строительство, сельское хозяйство, розничная торговля - те отрасли, которые в течение года демонстрировали рост и позволили компенсировать отставание промышленности и Белкалий радует".
Сбалансированность экономики и равномерное развитие региона
Сбалансированность экономики, четкая работа предприятий и развитие новых проектов – все это в итоге влияет на жизнь в области и настроения людей. Все усилия направлены на то, чтобы регион развивался равномерно, и не было большого разрыва в доходах и уровне жизни людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидситуация и экономика центрального региона - об этом говорили навстрече президента с председателем Минского облисполкома. Александр Турчин - год в должности....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)