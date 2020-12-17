А. Турчин: Строительство, сельское хозяйство и розничная торговля показали рост

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Эпидситуация и экономика центрального региона - об этом говорили на встрече президента с председателем Минского облисполкома . Александр Турчин - год в должности. Время подвести итоги работы: как справляется столичная область в непростой 2020-й, и как выполняются поручения главы государства. На первом плане, кроме реального сектора, сейчас, конечно, вопросы здоровья.

В Минской области наметился позитив – нет прироста заболевших ковидом и пневмониями, и это повод для сдержанного оптимизма. Что касается экономического развития, то центральный регион - крупнейший в стране: почти полтора миллиона человек и 15 % ВВП Беларуси. Благодаря своему положению, регион привлекает инвесторов, и этим стараются грамотно пользоваться. Среди крупных инвестпроектов - производства электробусов и легковых авто, горно-обогатительный комплекс и перспективный "Великий камень". И радость, и беда области - это промышленные флагманы на ее территории - БелАЗ и Беларуськалий. Эти гиганты во многом делают экономику региона, но в период пандемии им приходится нелегко. Тем не менее, область дает результат.









Александр Турчин, председатель Минского облисполкома: "Та стратегия, которой мы привержены, когда неудачи крупных промышленных предприятий надо компенсировать иными видами экономической деятельности. Строительство, сельское хозяйство, розничная торговля - те отрасли, которые в течение года демонстрировали рост и позволили компенсировать отставание промышленности и Белкалий радует".

Сбалансированность экономики и равномерное развитие региона

Сбалансированность экономики, четкая работа предприятий и развитие новых проектов – все это в итоге влияет на жизнь в области и настроения людей. Все усилия направлены на то, чтобы регион развивался равномерно, и не было большого разрыва в доходах и уровне жизни людей.