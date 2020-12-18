"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти $60 тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Ремонт в «нашей» квартире завершен. Собственники успешно переехали, разложили вещи, и уже успели отпраздновать новоселье. Но самое главное событие, ради которого и затевался переезд в новую квартиру, а также ремонт в столь сжатые сроки, произошло на следующий день после переезда Полины и Александра в новую квартиру.

- Главный герой – это наш сын Кирилл, который сейчас лежит в соседней комнате и спит. Вот он, на самом деле, и поставил нам срок (ремонта – прим.ред.). У нас была цель родить и въехать после этого в новую квартиру. У нас это и получилось: мы заехали в эту квартиру в субботу, а в воскресение я уже повез Полину в роддом. То есть мы успели переночевать тут только одну ночь, - делится Александр. – Вообще мне очень понравился весь процесс. Хоть и говорят, что ремонт – это страшно. Тут было весело.