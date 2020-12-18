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"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти $60 тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

18.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ремонт квартиры в новостройке квартала Новая Боровая подошел к своему завершению (вопреки народной мудрости, что ремонт можно только начать, а закончить никогда не удается). Мы показывали каждый этап работ (от приемки до расстановки мебели) в нашем YouTube-проекте Re:Монт. Пришло время подвести итоги. Услышать мнения собственников: что удалось, а что нет? Мнение подрядчика: взялся бы он еще раз сделать ремонт под ключ за такие короткие сроки? Ну и конечно – подбить итоговую смету.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Вы можете посмотреть финальную серию нашего проекта на YouTube, или прочесть основные моменты выпуска ниже. Наслаждайтесь:)

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Ремонт в «нашей» квартире завершен. Собственники успешно переехали, разложили вещи, и уже успели отпраздновать новоселье. Но самое главное событие, ради которого и затевался переезд в новую квартиру, а также ремонт в столь сжатые сроки, произошло на следующий день после переезда Полины и Александра в новую квартиру.

- Главный герой – это наш сын Кирилл, который сейчас лежит в соседней комнате и спит. Вот он, на самом деле, и поставил нам срок (ремонта – прим.ред.). У нас была цель родить и въехать после этого в новую квартиру. У нас это и получилось: мы заехали в эту квартиру в субботу, а в воскресение я уже повез Полину в роддом. То есть мы успели переночевать тут только одну ночь, - делится Александр. – Вообще мне очень понравился весь процесс. Хоть и говорят, что ремонт – это страшно. Тут было весело.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

- Я скажу как человек, который чаще и больше здесь присутствовал, особенно в последнюю неделю - практически с утра и до вечера: не повторяйте такого никогда! Не повторяйте ремонт за 2.5 месяца. Это того не стоит. Даже учитывая, что ремонт – это немного моя специализация, то есть я не человек, который вообще не понимает, что это такое. Все равно так не надо делать. Зная, что так будет, я бы такое больше никогда не повторила, - предупреждает всех Полина.

Напомним, что мы вели квартиру от самой приемки, до расстановки мебели. И если в начале все работы велись размеренно и по графику, то последнюю неделю в небольшой «двушке» до 10-11 вечера одновременно трудились около 10 человек. Благодаря стараниям Полины и дизайнера Екатерины, работники смогли распределиться по всей площади квартиры и не мешать друг другу.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

- Очень круто, что во всем коллективе, у всех строителей чувствовалось, что у них есть цель. Цель - доделать ремонт. И они к ней шли. Это очень приятно, - рассказывает Александр.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Собственники признаются, что самый удобный срок ремонта для такой квартиры – это 4-5 месяцев. Кстати, именно такие сроки ремонта называли первый и второй подрядчик, которых Александр и Полина не выбрали. Подрядчиком стал Лазарь, который смог совершить почти подвиг.

- Я, к сожалению, должен разочаровать зрителей, у меня все получилось. Но действительно, это был очень экстремальный проект. Самый быстрый ремонт за всю мою историю. Но все получилось, и мы уложились в сроки, - делиться Лазарь. – Я хочу поблагодарить малыша Кирилла, что он подождал пока мы закончим стройку, и уже потом на следующий день родился.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Подрядчик, который руководил ремонтом, также не советует никому повторять такой «челендж» и делать ремонт за столь сжатые сроки. 3 месяца при команде профессионалов – возможно. 2.5 месяца, как было в нашем проекте, – почти нереально. Рабочим приходилось буквально ночевать на объекте, чтобы сдать квартиру в срок.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Александр и Полина уверены в том, что выполнить ремонт за столь короткий срок - огромная заслуга технадзора, который был с рабочими практически каждый день. Если бы не было Казимира и за ремонтом не наблюдала Полина, то все эти обязанности пришлось бы возложить на дизайнера Екатерину.

- Как в любом ремонте, в любой стройке, без каких-то изменений (от начального плана – прим.ред.) невозможно. Но я хочу сказать, что на 99.9% все получилось, как было задумано. Даже в некоторых местах лучше – некоторые вопросы по ходу ремонта решались в сторону улучшения. Я довольна. Я даже счастлива, что за такой короткий промежуток времени мы сделали такую квартиру, - делится Екатерина.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Так во сколько же обошелся ремонт в столь сжатые сроки? Оставим вам подробную смету с указанием стоимости работы того, или иного специалиста.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

Это финальная версия проекта по ремонту квартиры в Новой Боровой, но не финальная проекта в целом. Дальше мы будем рассказывать о ремонте коттеджа в Зеленой Гавани. Рекомендуем вам подписаться на наш YouTube-канал, там вас ожидает много сюрпризов и интересного контента. Также если вы желаете показать ремонт в своей квартире, или доказать, что его можно сделать в разы дешевле и своими силами – пишите нам на editor(собачка)realt.by.

"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом

 
Теги: Минск
 
 
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Ремонт квартиры в новостройке квартала Новая Боровая подошел к своему завершению (вопреки народной мудрости, что ремонт можно только начать, а закончить никогда...
 
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