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"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти $60 тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
18.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ремонт
Ремонт в «нашей» квартире завершен. Собственники успешно переехали, разложили вещи, и уже успели отпраздновать новоселье. Но самое главное событие, ради которого и затевался переезд в новую квартиру, а также ремонт в столь сжатые сроки, произошло на следующий день после переезда Полины и Александра в новую квартиру.
- Главный герой – это наш сын Кирилл, который сейчас лежит в соседней комнате и спит. Вот он, на самом деле, и поставил нам срок (ремонта – прим.ред.). У нас была цель родить и въехать после этого в новую квартиру. У нас это и получилось: мы заехали в эту квартиру в субботу, а в воскресение я уже повез Полину в роддом. То есть мы успели переночевать тут только одну ночь, - делится Александр. – Вообще мне очень понравился весь процесс. Хоть и говорят, что ремонт – это страшно. Тут было весело.
- Я скажу как человек, который чаще и больше здесь присутствовал, особенно в последнюю неделю - практически с утра и до вечера: не повторяйте такого никогда! Не повторяйте ремонт за 2.5 месяца. Это того не стоит. Даже учитывая, что ремонт – это немного моя специализация, то есть я не человек, который вообще не понимает, что это такое. Все равно так не надо делать. Зная, что так будет, я бы такое больше никогда не повторила, - предупреждает всех Полина.
Напомним, что мы вели квартиру от
Собственники признаются, что самый удобный срок ремонта для такой квартиры – это 4-5 месяцев. Кстати, именно такие сроки ремонта называли
- Я, к сожалению, должен разочаровать зрителей, у меня все получилось. Но действительно, это был очень экстремальный проект. Самый быстрый ремонт за всю мою историю. Но все получилось, и мы уложились в сроки, - делиться Лазарь. – Я хочу поблагодарить малыша Кирилла, что он подождал пока мы закончим стройку, и уже потом на следующий день родился.
Подрядчик, который руководил ремонтом, также не советует никому повторять такой «челендж» и делать ремонт за столь сжатые сроки. 3 месяца при команде профессионалов – возможно. 2.5 месяца, как было в нашем проекте, – почти нереально. Рабочим приходилось буквально ночевать на объекте, чтобы сдать квартиру в срок.
Александр и Полина уверены в том, что выполнить ремонт за столь короткий срок - огромная заслуга технадзора, который был с рабочими практически каждый день. Если бы не было Казимира и за ремонтом не наблюдала Полина, то все эти обязанности пришлось бы возложить на
- Как в любом ремонте, в любой стройке, без каких-то изменений (от начального плана – прим.ред.) невозможно. Но я хочу сказать, что на 99.9% все получилось,
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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"Мы хотели, чтобы наш сын родился в новой квартире". Семья из Минска рассказывает, как потратила почти $60 тысяч на весь ремонт за 2,5 месяца и осталась ли довольна результатом
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