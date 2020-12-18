Жилой комплекс «Олимпик Парк» в Минске введен в эксплуатацию. Сравниваем рендеры и фото

Документ о реализации инвестиционного проекта «Олимпик Парк» был подписан еще в 2014 году, а осенью 2016-го застройщик вышел на площадку. В 2019-м в квартале появились первые новоселы – в домах №2, №3 и №4. Несколько позже был сдан и дом с первым порядковым номером пятой очереди, коттеджи-дуплексы, а уже этой осенью еще две новостройки (№7 и №8). Последними в квартале были построены многоквартирные дома №5, №6 (II очередь строительства), №9, №10 (IV очередь), №11 (ХII очередь). На сегодня все дома сданы, а жители заняты приемкой.

– Все общестроительные работы окончены, приведена в порядок прилегающая территория, полностью сняты временные ограждения, которые устанавливались на период возведения объекта, демонтирован строительный городок. Застройщиком квартала совместно с Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску (Госстройнадзором) завершены все необходимые процедуры в части сдачи и приемки всех новостроек. В ближайшее время и их новоселов ждет приятная процедура передачи ключей, – комментируют в «ТАПАС».