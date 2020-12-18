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Жилой комплекс «Олимпик Парк» в Минске введен в эксплуатацию. Сравниваем рендеры и фото
18.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске завершено строительство масштабного проекта «Олимпик Парк». 11 многоквартирных домов, 13 коттеджей, 6 дуплексов, физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена» и ресторан «Лебяжий» уже введены в эксплуатацию. Жители занимаются приемкой и ремонтами, а Realt.byрешил выяснить, похожи ли новостройки на рендеры.
Как выглядит готовый «Олимпик Парк»
«Олимпик Парк» – это элитный жилой квартал в Лебяжьем, построенный прямо на границе с республиканским заказником. Расположение квартала повлияло как на архитектурный облик проекта, так и на цены. В отличие от большинства новостроек Минска, «Олимпик Парк» представляет собой средне- и малоэтажную застройку в черте МКАД с относительно невысокой плотностью застройки (5935 кв.м/га при расчетной плотности населения 170 чел./га. Для сравнения, в других новых объектах столицы показатель плотности населения зачастую превышает отметку в 2600 чел./га). Здесь есть даже коттеджи, но и цены на жилье соответствующие. Так,
–Для группы компаний «ТАПАС» реализация инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «Олимпик Парк» - это важное достижение. Всего за несколько лет в одном из самых перспективных и экологически чистых микрорайонов Минска (Лебяжий) появился квартал, который вписан в естественную природную среду с водоемами и обширной зеленой зоной. Его отличает оригинальный архитектурный проект, объединяющий в себе единые решения для внешнего облика фасадов, мест общего пользования и придомовой территории. Комфортная и продуманная инфраструктура в сочетании с архитектурным стилем создают атмосферу семейного квартала нового формата live-work-enjoy. Из-за уникальности месторасположения аналогичных предложений на рынке недвижимости Минска нет, – рассказали Realt.byв «ТАПАС».
Документ о реализации инвестиционного проекта «Олимпик Парк» был подписан еще в 2014 году, а осенью 2016-го застройщик вышел на площадку. В 2019-м в квартале появились первые новоселы – в домах №2, №3 и №4. Несколько позже был сдан и дом с первым порядковым номером пятой очереди, коттеджи-дуплексы, а уже этой осенью еще две новостройки (№7 и №8). Последними в квартале были построены многоквартирные дома №5, №6 (II очередь строительства), №9, №10 (IV очередь), №11 (ХII очередь). На сегодня все дома сданы, а жители заняты приемкой.
– Все общестроительные работы окончены, приведена в порядок прилегающая территория, полностью сняты временные ограждения, которые устанавливались на период возведения объекта, демонтирован строительный городок. Застройщиком квартала совместно с Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску (Госстройнадзором) завершены все необходимые процедуры в части сдачи и приемки всех новостроек. В ближайшее время и их новоселов ждет приятная процедура передачи ключей, – комментируют в «ТАПАС».
В продаже осталось только 23 квартиры. Цены – от $1600 за "квадрат"
Самые интересные квартиры продаются на верхних этажах новостроек. Так, к примеру, выглядит пентхаус в доме №9 по генплану. Одна из стен в квартире полностью стеклянная, за ней – огромная террасса с видом на заказник. Высота потолков в помещении более 3 метров, в квартире есть также застекленная лоджия. На сегодня этот пентхаус уже продан.
В продаже осталось всего 23 квартиры (в домах №№ 5, 6, 8, 9, 10 и 11 по генплану). Цены квартир зависят от площади жилья, расположения дома, планировки. Цена "квадрата” в готовых новостройках«Олимпик Парк» варьируется от $1600 до $2140.
Цена
Ближе к проспекту Победителей построен физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена» с двумя ледовыми площадками, многофункциональным залом для игровых видов спорта, бассейном, банным комплексом, зоной SPA, кафе и многим другим. Напомним, проект «Олимпик Арена»
Как продвигается стройка на месте бывшего рынка «Лебяжий»
Сегодня на территории комплекса не ведется строительных работ, только ремонты. Однако на смежном участке на месте бывшего рынка «Лебяжий» уже строится новый жилой квартал. Там в данный момент компанией «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» ведутся общестроительные работы по устройству фундамента первого дома. Проект предполагает 6 очередей строительства, срок сдачи — 2025 год.
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В Минске завершено строительство масштабного проекта «Олимпик Парк». 11 многоквартирных домов, 13 коттеджей, 6 дуплексов, физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик...
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