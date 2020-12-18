«Близко к демократии». Как у границы с Литвой развивается хозяйство со своими магазинами и кафе

Источник материала: Tut.by

Недалеко от литовской границы в одноименном агрогородке Вороновского района работает сельхозпредприятие «Гирки». Как это было со многими современными СПК в прошлом веке, оно выросло из многочисленных объединений небольших хозяйств. Последним к «Гиркам» присоединили соседнее СПК «Заболотский-Агро» — почти равное по размеру, но в долгах. Спустя шесть лет долги выплачены, прибыль есть, как и планы на годы вперед. Вместе с группой компаний «Белагро» узнали, в чем секрет успеха предприятия.





Этим материалом мы продолжаем проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль.

Не только молоко и мясо, но еще магазины и кафе

Основные направления «Гирок» — традиционные для крупных сельхозпредприятий страны производство молока и мяса. Они же — самые прибыльные. С начала года продали 15 тысяч тонн молока.

Производство ориентировано на местных переработчиков. Молоко уходит Лидскому молочно-консервному заводу. В основном на детское питание, потому что 70% — сорта «экстра». Мясо отправляется на Гродненский мясокомбинат.

— Мы на молочке зарабатываем примерно 1 млн рублей в месяц и на мясокомбинате 300−400 тысяч. Выручка примерно 1,5 млн [рублей]. Фонд заработной платы примерно 450 тысяч, с налогами под 600 тысяч получается. Много ли это или мало? Мало. Не успеваем за ценами, — рассказывает глава сельхозпредприятия «Гирки» Тадеуш Мушинский.

Можно было бы на бирже торговать, вероятно, это было бы выгодней, рассуждает глава хозяйства. Но в этом случае встанет вопрос по дотациям на молоко и мясо, да и со сбытом проблем нет.

Недавно здесь появилась ферма для разведения мясного скота, где выращивают коров абердин-ангусской породы. Кроме животноводства и растениеводства, направленного на обеспечение животных кормом, сельхозпредприятие выращивает и продает сахарную свеклу и рапс, а также выполняет госзаказ по зерну. А еще тут занимаются рыбой и пчеловодством.

Тадеуш Мушинский руководит «Гирками» 16 лет. Все это время, говорит, основная деятельность была направлена на экономический результат. Но сельхзопредприятие не может отказаться от некоторых производств и направлений, которые не приносят большого дохода, но важны для местных жителей.

— Надо помогать людям, поддерживать их, чтобы они не уезжали. Вот недалеко отсюда закрыли школу, магазин, центр досуга. Что делать, — особенно молодым, у которых детки маленькие? Они просто уезжают в другой райцентр. А у нас два садика, две школы, музыкальная школа.



Руководитель хозяйства «Гирки» Тадеуш Мушинский.

У сельхозпредприятия есть два своих магазина, швейный цех, парикмахерские, автолавка и даже кафе на деревню с чуть более 1 тысячи населения. Автолавка уже второй год развозит по близлежащим деревням продукты и товары, которые продаются в магазинах хозяйства. Магазины приносят прибыль, в кафе до пандемии бронь на банкеты и празднования была на месяцы вперед. А некоторые другие направления не особенно рентабельны.

— Мы не такое уж богатое хозяйство. Просто стабильное, которое платит налоги, платит зарплату, у которого нет банковских задолженностей. Но у нас нет такого, что социалка — это сельсовета или района, а производство — это наше. Мы все делаем в комплексе, — говорит собеседник.

«Мы не можем остановиться в развитии, иначе разоримся»

Сам руководитель и специалисты постоянно учатся у успешных белорусских хозяйств, которые «работают на европейском уровне», говорит Тадеуш Мушинский:

— Мы нанимаем консультантов в области животноводства и растениеводства, каждый год специалисты проходят курсы дополнительного образования по своему профилю. Самое важное — это информация и знания. Сейчас вот работает консультант из Гродно. Это дает большой эффект. Я считаю, что урожай в этом году — это заслуга того, что нас консультируют.

Один из принципов работы: создание команды, которая может трудиться самостоятельно без воздействия извне. У хозяйства больше 10 тысяч гектаров земли, молочно-товарные комплексы и фермы расположены на расстоянии друг от друга — в ручном режиме с этим не справиться.

— В этом плане нам повезло, мы пользуемся принципом взаимовыручки, стараемся, чтобы не было трений между специалистами разных отраслей. Я их учу, что должны не только в производстве помогать друг другу, но и в личной жизни. Кроме того, мы находимся в постоянном поиске. Всегда говорю: нельзя стоять на одном месте. Мы все время что-то открываем, меняем. У нас сегодня практически 100% работы в поле охвачено программой контроля за расходом топлива, вводится система видеонаблюдения, массово идет техническое обновление, — рассказывает собеседник. — Когда в 2004 году я сюда пришел, мы начали обновление техники, потому что все было старое, убитое. Прошло больше 10 лет, уже опять надо все обновлять. Сейчас происходит интенсификация производства, многие процессы компьютеризированы. Мы тоже модернизируем свои комплексы, хотя они достаточно новые. Но ведь технологии в агрономии и животноводстве все время быстро идут вперед, поэтому мы не можем остановиться. Если мы остановимся, то просто разоримся.

В этом году зерна намолотили больше всех в районе, рапса получили довольно высокий урожай, говорит глава «Гирок». Но это не значит, что на этом можно выдохнуть и довольствоваться результатом. Остановись сегодня — и завтра все достижения будут перечеркнуты.

— У вас была цель — увидеть хозяйство успешным. Чувствуете, что достигли?

— Нет, мы еще в пути. Наверное, и не буду этого чувствовать, нет предела совершенству, хотя и до совершенства много глобальных вопросов предстоит решить.



— Вы уже дошли до того, что включаете им музыку? — Конечно включаем, в основном классику, тихую и спокойную — Моцарт, Бетховен.

Прежде чем зайти посмотреть, как доят коров, глава хозяйства просит говорить как можно тише и не делать резких движений, чтобы не испугать коров. Незачем им лишний стресс, тем более, что он сразу отражается на количестве молока. К коровам относятся бережно и уважительно. «А как иначе? — говорит руководитель. — Они же нас кормят».

Даже в молочно-товарном комплексе компьютеры занимают одну из важных ролей. Техника следит за всеми показателями во время доения, там хранятся личные карточки каждой коровы, через компьютер ведется наблюдение за участком.

Хозяйство продает около 42−43 тонн молока в день

Хозяйство доставляет переработчику молоко на своих молоковозах. Машины быстро окупились, и такая логистика оказалось выгодной

Кафе хозяйства «У Пана Тадэвуша»

Сельскому хозяйству всегда будет не хватать денег, но зарабатывать можно

Вместе с двукратным увеличением земель и нагрузки на плечи хозяйства с присоединением СПК «Заболотский-Агро» легли его долги. Пришлось серьезно поработать, чтобы их выплатить и наладить работу в совсем других масштабах. Свои планы на строительство и реконструкцию предстояло отложить и вернуться к ним примерно через три года. Уже потом достроили комбикормовый цех и цех по отжиму рапса, которые более выгодны, чем закупка комбикорма.

— Делать комбикорма в два раза выгоднее, чем если бы мы зерно свое отдали на КХП и оттуда забрали комбикорм, — утверждает глава хозяйства.

На вопрос, почему присоединенное хозяйство обросло долгами, Тадеуш Мушинский указывает на подходы к работе.

— Сплошь и рядом не соблюдалась технология производства, особенно в животноводстве. У нас уже тогда зоотехники работали на довольно высоком технологичном уровне, мы стали там соблюдать технологию — все, пошел рост производства. Это просто: соблюдай нормы и все будет, — говорит он.

Огромную роль играет кадровая политика, продолжает глава хозяйства. Если руководитель и специалисты работают лет 10, они все эти годы идут по разработанным планам. А если пришел руководитель, год поработал, что-то не получилось — и его сразу меняют, то ничего из этого не выйдет. Первый год человек не может эффективно работать, на второй уже познакомился и только на третий можно чего-то ожидать от человека, считает Тадеуш Мушинский.

— Сегодня в сельском хозяйстве можно работать и зарабатывать. Но всегда будет не хватать денег. Мы хотели бы построить еще один комплекс, чтобы по группам скот разделить, технологично его кормить, сопровождать от растела до мясокомбината или удоя. А на ферме такие технологии соблюдать тяжело. По технике есть вопросы, надо обновлять. Это нескончаемый процесс. Вот доллар пошел вверх, молоко в валюте подешевело, а запчасти-то мы на технику всю в долларах покупаем, — объясняет собеседник.



«Технику выбираем такую, чтобы была эффективной», говорит глава хозяйства. Запчасти для отечественной и зарубежной сельхозтехники можно удобно приобрести в интернет-магазине «Белагро»

Постоянно увеличивать объемы производства в сельском хозяйстве тоже невозможно, рассуждает глава «Гирок». Вопрос потенциале и экономической целесообразности. Есть точка, в которой получаешь наибольшую прибыль при определенном количестве затрат. К ней и важно стремиться.

— Если ты даешь больше, но при этом растут затраты и снижается прибыль, зачем это надо? — задается вопросом собеседник. — Некоторые получают и по 100 центнеров зерна [с гектара], но если посчитать, то оно получается убыточным. В хозяйстве нужен хороший толковый экономист. Надо не резать зарплаты людям, а считать экономику — это важней. Надо, чтобы он говорил, когда у тебя есть промахи. У нас с экономистом и другими специалистами доверительные отношения, я никогда не ставлю свое мнение выше других — наоборот, выслушаю одного, другого. Могу согласиться или нет, но мы решаем коллегиально. Это близко к демократии.

Будущее за частной собственностью и экологичной продукцией

Тадеуш Мушинский признает, что не приветствует призывы «все ломать», считает, что развивать сельское хозяйство надо на той базе, которая уже есть.

— Но в то же время я за частную собственность, не потому, что плохо [работают государственные хозяйства], но понятно, что свое есть свое. Но не надо все сразу ломать и раздавать по частям. Вполне могут сосуществовать государственные хозяйства и частные фермеры. Сегодня даже в восточной части Германии осталось крупнотоварное производство, — рассуждает Тадеуш Мушинский.

При этом он уверен, что фермерам важно иметь хотя бы базовое профильное образование. С землей надо уметь работать, так как это живой организм.

— Это должно контролироваться, и не надо обижаться, потому что это — наше здоровье, наших детей, внуков. Можно же без царя в голове вносить калийные удобрения, азотные, инсектициды, особенно у тех, кто работает с теплицами. Там же надо или грунт менять почти каждый год, или пользоваться химией. Сельское хозяйство — это не просто распахал землю и бросил в нее зерно. Это сложная трудоемкая вещь, — говорит глава хозяйства.



Небольшой мороз для телят не страшен, поэтому они много времени проводят на свежем воздухе. А кормят их с помощью «молочного такси» — емкости с подогретым молоком на тележке.

В плане экологичного производства еще предстоит большая работа по всей стране. Оттого, что люди не хотят учиться и развиваться, порой происходят катастрофически неправильные вещи, считает Тадеуш Мушинский.

— Сегодня не надо валить все без разбора (речь идет об удобрениях — Прим. TUT.BY), чтобы получить результат. Все должно быть обдуманным, потому что, во-первых, удобрения стоят бешенных денег, а, во-вторых, сегодня вопросы экологии выходят на первый план. Сейчас первый лимитирующий фактор в сельском хозяйстве — это влага. Мы живем в болоте, но каждый год ощущаем огромнейший недостаток влаги. А это все сами сделали и выбросами СО2, и неправильной или ненужной мелиорацией. Уже пора бить в колокола, — рассуждает руководитель «Гирок». — Может, мы доживем до того, что нам будут платить больше за экологически чистую продукцию, чем за просто продукцию. В Европе некоторым доплачивают за экологически чистую продукцию, но у них немного раньше это пошло. Думаю, мы не отстанем.

Придут времена, когда сельская местность снова станет привлекать людей, считает собеседник. Эта тенденция уже видна в развитых странах. Но людям также важна инфраструктура, комфорт и работа на месте.

— Люди начнут возвращаться в деревню. Даже пандемия многому людей научила. Он может жить на хуторе, иметь всю инфраструктуру, будет дышать хорошим воздухом и работать с Минском. А будет ли в сельском хозяйстве больше людей? Нет, не будет. В Канаде, например, тоже на ферме старенькие люди, а дети все в городах. Но за счет интенсификации производства, мощной техники, компьютеризации все обрабатывается. По большому счету, больше людей и не нужно. Только качество людей чтобы было, — резюмирует Тадеуш Мушинский.

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