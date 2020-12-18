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«Российские порты дороже на 10−15 долларов». Кто покупал белорусский мазут в Клайпеде
18.12.2020 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов в порту Клайпеды были ведущие мировые трейдеры. Об этом
В начале недели BNK (UK) Limited, британская «дочка» Белорусской нефтяной компании (БНК),
Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет. В октябре 2019 года литовская компания продлила с BNK (UK) Limited соглашение о перевалке на условиях take or pay до конца 2021 года, но предусмотренный соглашением объем грузов не раскрывался.
БНК
По данным участников рынка, в ноябре 2019 г. — октябре 2020 г. правом на приобретение мазута производства Мозырского НПЗ на базисе fob Клайпеда располагал Glencore. В январе — ноябре текущего года отгрузка белорусских нефтепродуктов на танкеры, зафрахтованные ST Shipping, логистическим подразделением Glencore, составила около 665 тыс. тонн. Небольшие объемы вывозили также испанский переработчик Repsol, французский Total и зарегистрированная в Эстонии бункерная компания Marine Energy Solutions.
Причалы Klaipedos nafta использовались в этом году, в том числе, для морских отгрузок мозырского бензина. По оценкам участников рынка, в январе — ноябре оборот топлива через KN составил около 481 тыс. тонн. Среди покупателей бензина были известные мировые трейдеры Trafigura, Vitol, BP и Gunvor.
Но еще до того, как BNK (UK) Limited уведомила литовский терминал о предстоящей приостановке отгрузок нефтепродуктов, спотовые партии мозырского бензина начали предлагаться покупателями без варианта поставки через Клайпеду, сообщили Argus знакомые с ситуацией источники.
Коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас заявил во вторник, что «решения клиента могут быть продиктованы не экономической логикой, а политической логикой, которую мы не можем контролировать». Терминал в Клайпеде с экономической точки зрения является «наиболее привлекательным для экспорта, а при необходимости и импорта белорусских нефтепродуктов», сказал Навикас.
В конце августа Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации торговых потоков на фоне включения ряда белорусских чиновников в список санкций Литвы, Латвии и Эстонии. Позже Лукашенко отметил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с Литвы и других стран Балтии на Россию, если будут схожие условия.
По предварительным оценкам российского Минэнерго, порты Ленобласти могут обеспечить транзит 4−6 млн тонн в год белорусских нефтепродуктов. Вскоре после таких официальных заявлений в порт Усть-Луги было поставлено для дальнейшего экспорта две партии белорусского бензина: около 29 тыс. тонн — в октябре и 4 тыс. тонн — в ноябре. Но, по данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы пока примерно на 10−15 долларов на тонн ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.
Россия пока не спешит идти навстречу Беларуси и предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что Российские железные дороги уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.
Участники рынка считают, что отгрузки белорусских нефтепродуктов через другие порты в странах Балтии могут повыситься вслед за сокращением перевалки в порту Клайпеды.
Недавно Новая нефтяная компания (ННК), получившая летом возможность экспорта белорусских нефтепродуктов наряду с БНК,
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Крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов в порту Клайпеды были ведущие мировые трейдеры.
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