«Российские порты дороже на 10−15 долларов». Кто покупал белорусский мазут в Клайпеде

Источник материала: Tut.by

Крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов в порту Клайпеды были ведущие мировые трейдеры. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.





В начале недели BNK (UK) Limited, британская «дочка» Белорусской нефтяной компании (БНК), сообщила о приостановке реализации нефтепродуктов производства белорусских заводов через терминал Кlaipedos Nafta. Отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, в Клайпеде будет продолжаться, сообщил литовский терминал. Ожидается, что БНК проинформирует литовскую сторону, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме.

Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет. В октябре 2019 года литовская компания продлила с BNK (UK) Limited соглашение о перевалке на условиях take or pay до конца 2021 года, но предусмотренный соглашением объем грузов не раскрывался.

БНК планировала в 2020 году направить через Литву около 2 млн тонн нефтепродуктов, через Латвию и Эстонию — 4 млн тонн.

По данным участников рынка, в ноябре 2019 г. — октябре 2020 г. правом на приобретение мазута производства Мозырского НПЗ на базисе fob Клайпеда располагал Glencore. В январе — ноябре текущего года отгрузка белорусских нефтепродуктов на танкеры, зафрахтованные ST Shipping, логистическим подразделением Glencore, составила около 665 тыс. тонн. Небольшие объемы вывозили также испанский переработчик Repsol, французский Total и зарегистрированная в Эстонии бункерная компания Marine Energy Solutions.

Причалы Klaipedos nafta использовались в этом году, в том числе, для морских отгрузок мозырского бензина. По оценкам участников рынка, в январе — ноябре оборот топлива через KN составил около 481 тыс. тонн. Среди покупателей бензина были известные мировые трейдеры Trafigura, Vitol, BP и Gunvor.

Но еще до того, как BNK (UK) Limited уведомила литовский терминал о предстоящей приостановке отгрузок нефтепродуктов, спотовые партии мозырского бензина начали предлагаться покупателями без варианта поставки через Клайпеду, сообщили Argus знакомые с ситуацией источники.

Коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас заявил во вторник, что «решения клиента могут быть продиктованы не экономической логикой, а политической логикой, которую мы не можем контролировать». Терминал в Клайпеде с экономической точки зрения является «наиболее привлекательным для экспорта, а при необходимости и импорта белорусских нефтепродуктов», сказал Навикас.

В конце августа Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации торговых потоков на фоне включения ряда белорусских чиновников в список санкций Литвы, Латвии и Эстонии. Позже Лукашенко отметил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с Литвы и других стран Балтии на Россию, если будут схожие условия.

По предварительным оценкам российского Минэнерго, порты Ленобласти могут обеспечить транзит 4−6 млн тонн в год белорусских нефтепродуктов. Вскоре после таких официальных заявлений в порт Усть-Луги было поставлено для дальнейшего экспорта две партии белорусского бензина: около 29 тыс. тонн — в октябре и 4 тыс. тонн — в ноябре. Но, по данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы пока примерно на 10−15 долларов на тонн ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.

Россия пока не спешит идти навстречу Беларуси и предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что Российские железные дороги уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.

Участники рынка считают, что отгрузки белорусских нефтепродуктов через другие порты в странах Балтии могут повыситься вслед за сокращением перевалки в порту Клайпеды.

Недавно Новая нефтяная компания (ННК), получившая летом возможность экспорта белорусских нефтепродуктов наряду с БНК, реализвоала годовой контракт на продажу 1,2 миллиона тонн мазута производства новополоцкого «Нафтана». ННК, учрежденная структурами Николая Воробья при поддержке БелЖД и Банка развития, за основу выставила цену на условиях fob Рига (B.L.B. Baltijas Terminals). Собственником этого терминала в рижском порту является трейдер Tintrade, который недавно открыл представительство в Минске. Основным владельцем Tintrade называют эстонского гражданина Алексея Чулеца — многолетнего партнера Николая Воробья, которые 17 декабря угодил под санкции ЕС.