Договор о едином рынке газа в ЕАЭС будет подготовлен в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Единый рынок газа в Евразийском экономическом союзе должен заработать с 1 января 2025 года, заявил глава ЕЭК Михаил Мясникович в эфире канала "Россия 24".

Ранее председатель коллегии ЕЭК предположил, что цена на российский газ для Беларуси в будущем году останется на уровне в 127 долларов за тысячу кубометров. В 2020 году белорусская сторона получала газ из России по той же стоимости, что и в 2019 году. При этом белорусские власти настаивали на снижении цен до внутрироссийских.

Белорусский подход в ЕЭК

"Мы рассчитывали, что, может быть, получим его (договор о едином рынке газа – Sputnik) даже в конце 2020 года, но, скорее всего, мы получим проект в начале 2021 года", – рассказал Михаил Мясникович.

По его мнению, это соответствует программе формирования общего рынка газа, для того, чтобы в течение 2021 года отработать положения этого договора.

Глава ЕЭК уточнил, что понимает под этим "тонкие вещи недискриминационных подходов, тарифы и ценообразование, в том числе, на прокачку газа".

Михаил Мясникович предположил, что вслед за завершением подготовки проекта в 2021 году подписание договора может состояться в 2022 году. "Выполнить все необходимые внутригосударственные процедуры и иметь общий рынок газа с 1 января 2025 года", – выразил надежду он.

Туман из общего газа

"Перспективы общего рынка газа ЕАЭС становятся все более туманными. Сроки его формирования уже неоднократно переносились, последний раз это произошло в середине ноября", – отметил эксперт ИРТТЭК Дмитрий Коптев.

При этом он обратил внимание, что на 2021 год перенесены сроки разработки и принятия порядка проведения биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортной системе. На 2022 год сдвигается организация обмена технологической информацией между операторами ГТС. Тогда же планируется обеспечить "доступность и полноту раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем".

По его словам, создание интегрированной информационной системы ЕАЭС для взаимодействия в рамках общего рынка не просто перенесли на 2023 год – теперь вообще непонятно, будет ли она: вместо организации процесса предлагается принять решение о целесообразности его организации.

"Сдвигаются и важнейшие вопросы, касающиеся механизма предотвращения реэкспорта газа, взаимоотношений с рынками третьих стран и другие", – констатировал эксперт.

Дмитрий Коптев считает, что то же самое можно сказать и о других ключевых вопросах – предотвращении реэкспорта, взаимодействии с третьими странами и прочих. Все это ставит под сомнение планы запустить общий рынок газа в 2025 году.

Пожелания Минска

В ходе онлайн-заседания Евразийского межправительственного совета в начале декабря белорусский премьер Роман Головченко сказал, что в 2020 году велась работа по созданию общих рынков энергетики и транспорта в ЕАЭС.

В белорусской столице неоднократно заявляли о том, что реальной интеграции невозможно добиться пока не воплотится в жизнь идея общего энергетического рынка.

"Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", – отметил глава правительства Беларуси.