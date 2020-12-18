Старейшая независимая газета Беларуси отмечает 30-летие

Источник материала: Tut.by

Газета «Белорусы и рынок», а до 2005 года — «Белорусский рынок» — первое в новейшей истории Беларуси зарегистрированное негосударственное издание общественно-политического содержания. Сегодня оно отмечает 30-летие.



Фото: Беллорусы и рынок

«Газета создана с целью информационного содействия построению в стране свободной рыночной экономики, развитию институтов гражданского общества, защиты прав человека и демократических свобод, без которых невозможна успешная экономика», — говорилось в концепции еженедельника.

Несмотря на то, что с момента выхода первого номера газеты прошло 30 лет, а еженедельник трансформировался в ежемесячник, эта концепция издания актуальна и сейчас.

Как отмечает в свежем номере газеты, который выйдет завтра, 19 декабря, ее основатель и первый главный редактор Вячеслав Ходосовский, стремление к свободе — естественное в журналистской профессии. И все же не оно было основным побуждением организовать в 1990 году газету с необычной для того времени целью популяризации рыночной экономики.

«В воздухе буквально витали желания перемен. Люди требовали лучшей жизни, свободы и не всем понятной до конца демократии. О том, чтобы что-то поменять, в угоду моде заговорили даже те, кому эти перемены были чужды по сути», — вспоминает Вячеслав Ходосовский.

Прошло 30 лет, а настроения в Беларуси не изменились.

Как отмечает нынешний главный редактор газеты Андрей Александрович, сегодня издание «Белорусы и рынок» развивается и стремится соответствовать требованиям времени.

«Сейчас силами редакции на youtube канале запущена передача „ Умные люди “ , создается новая версия сайта, а в газете вводятся новые рубрики. При этом цель издания — информационное содействие построению в стране свободной рыночной экономики, развитию институтов гражданского общества и демократии, остается прежней. И наши журналисты убеждены, что в конце концов мы ее достигнем», — высказал уверенность Андрей Александрович.