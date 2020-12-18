«Были деструктивные вещи». Почему сменился глава спецэкспортера белорусского топлива в Украину

Источник материала: Tut.by

Учредители ООО «БНК-Украина» приняли решение о смене руководителя, поскольку не видели потенциала развития компании. Об этом заявил заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти», председатель наблюдательного совета ЗАО «БНК» Сергей Каморников на онлайн-конференции Petroleum Ukraine .





С 12 октября новым гендиректором украинской «дочки» Белорусской нефтяной компании, которая является спецэспортером нефтепродуктов белорусских заводов, стал Евгений Поспелов. Он сменил на этом посту Александра Коваленко.

— К сожалению, мы вынуждены были сделать замену руководящего состава, потому что не видели абсолютно никакой динамики и энергии в развитии украинского офиса и направления в целом, — сказал Каморников. — Более того, уже начались какие-то деструктивные вещи, которые нам как акционерам не нравились. Поэтому с приходом Евгения и других людей, которые назначены на руководящие должности в коммерческой службе, мы ожидаем, что действительно сумеем стать ближе к клиенту и полностью наладить такую цепочку от производителя до конечного потребителя.

По его мнению, «БНК-Украина» в перспективе должна заниматься не только теми нефтепродуктами, с которыми ее чаще всего ассоциируют, — дизтопливом и бензинами, а чтобы она расширяла сферу деятельности и работала действительно как трейдинговая компания.

— Если надо — займемся природным газом, в Украине сейчас все активно интересуются этой темой. Если надо — завтра пусть электроэнергию продает, пусть продает какие-то другие фракции наших заводов, — сказал Каморников.

Евгений Поспелов сообщил, что «БНК-Украина» реализовала на 2021 год по долгосрочным контрактам все дизельное топливо, увеличив и объемы, и цену. Согласно его презентации, ежемесячные объемы по дизельному топливу выросли до 200 тыс. тонн, или 2,1 млн тонн в 2021 году, что на 8,5% больше показателя текущего года.

— Такая же ситуация по бензинам (+2,2%, до 40 тыс. тонн в месяц), единственное — бензин марки А-92 по объемам просел (минус 1,2%, до 16 тыс. тонн в месяц). Это связано с тем, что местные производители наращивают свое производство, и нам тяжелее импортировать продукт, — отметил Поспелов.

Он добавил, что по газовым контрактам компания увеличила реализацию до 8 тыс. тонн ежемесячно.

Евгений Поспелов работает в белорусской нефтяной отрасли с 2006 года. Большую часть времени трудился в «Белоруснефти».

Акционерами БНК являются «Белоруснефть» (52% акций), «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» (по 24%).