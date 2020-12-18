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На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю
18.12.2020 12:53 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 3 рубля 7 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 3 рубля 7 копеек. И 3 рубля 44...
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