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Столичные квартиры прибавили в цене

18.12.2020 12:53 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры прибавили в цене. Речь идет о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке прибавило в цене полпроцента. В итоге 1336 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадратного метра в новостройках осталась неизменна - 1306 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 35 долларов.

 
 
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Столичные квартиры прибавили в цене. Речь идет о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке прибавило в цене...
 
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