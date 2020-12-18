Источник материала: БT

Столичные квартиры прибавили в цене. Речь идет о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке прибавило в цене полпроцента. В итоге 1336 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадратного метра в новостройках осталась неизменна - 1306 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 35 долларов.