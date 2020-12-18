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Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января

18.12.2020 12:53 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Они предусмотрены проектом Налогового кодекса на 2021 год. Об этом накануне журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам. Предполагается, что с нового года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо нее предусматривается введение транспортного налога в отношении организаций и физических лиц. Отметим, планируется, что размер транспортного налога будет ниже размера госпошлины.
 
 
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Они предусмотрены проектом Налогового кодекса на 2021 год. Об этом накануне журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном...
 
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