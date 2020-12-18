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Как в Вене: мусоросжигательный завод планируют построить в Минске
18.12.2020 12:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Мусоросжигательный завод планируют построить на базе минской ТЭЦ-4, об этом сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
Отмечается, что от сжигания мусора никак не уйти, так как ресурс последнего полигона исчерпывается. В минской ТЭЦ-4 уже есть готовая печь, которую можно использовать для сжигания отходов. Также это наиболее удачный вариант с точки зрения логистики, потому что возить мусор из Минска слишком дорого.
© Photo : УП "Минскводоканал"
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, выступая перед депутатами Палаты представителей Национального собрания подчеркнул, что похожие заводы работают во многих странах мира.
"Мы изучали зарубежный опыт, в Вене мусоросжигательный завод расположен в центре города, он оснащен фильтрами, которые обеспечивают очистку выбросов", – сказал он.
Мусорный вопрос
Президент Беларуси Александр Лукашенко в декабре 2018 года сказал, что нужно решить мусорный вопрос. По его словам, белорусской системе сбора, переработки и захоронения необходимы "кардинальные современные экологические решения".
В противном случае, по мнению белорусского лидера, это грозит горами мусора вокруг города-героя Минска. "Только мы не знаем, что с ними делать, такие горы нам не нужны", - подчеркнул президент.
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Похожие предприятия работают во многих странах мира, например, в Вене он находится прямо в центре города.
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