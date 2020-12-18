Как в Вене: мусоросжигательный завод планируют построить в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Мусоросжигательный завод планируют построить на базе минской ТЭЦ-4, об этом сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Отмечается, что от сжигания мусора никак не уйти, так как ресурс последнего полигона исчерпывается. В минской ТЭЦ-4 уже есть готовая печь, которую можно использовать для сжигания отходов. Также это наиболее удачный вариант с точки зрения логистики, потому что возить мусор из Минска слишком дорого.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, выступая перед депутатами Палаты представителей Национального собрания подчеркнул, что похожие заводы работают во многих странах мира.

"Мы изучали зарубежный опыт, в Вене мусоросжигательный завод расположен в центре города, он оснащен фильтрами, которые обеспечивают очистку выбросов", – сказал он.

Мусорный вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко в декабре 2018 года сказал, что нужно решить мусорный вопрос. По его словам, белорусской системе сбора, переработки и захоронения необходимы "кардинальные современные экологические решения".

В противном случае, по мнению белорусского лидера, это грозит горами мусора вокруг города-героя Минска. "Только мы не знаем, что с ними делать, такие горы нам не нужны", - подчеркнул президент.

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