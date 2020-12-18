В России ввели минимальную долю госзакупок российских товаров. Что от этого Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Правительство РФ установило квоты для закупок госзаказчиками и госкомпаниями более чем 250 видов российских товаров с 2021 года. Соответствующие решения 3 декабря утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.



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В перечень попали медицинские изделия, текстиль и ткани, промышленное и электрическое оборудование, военная и бытовая техника, средства связи, компьютеры, транспортные средства и другие наименования товаров.

Например, квоты на закупки оружия, лифтов и интегральных схем зафиксированы сразу на 3 года вперед — в размере 90%. Минимальная доля закупаемых в 2021 году ноутбуков и планшетов российского происхождения должна составить 50%, в 2022 году — 60%, с 2023 года — 70%, на легковые автомобили — 50%, 55%, 60%, на холодильники — 70%, 75%, 80%.

На мобильные телефоны с 2021 года начнет действовать единая квота — 1%, на микрофоны и громкоговорители — 70%, на снегоочистители — 85%, а на бурильные машины, автокраны, квадроциклы и пожарные машины — 90%.

Минимальная доля российских медицинских товаров при госзакупках, по версии правительства, в 2021 году должна составить от 9% у оборудования для облучения до 90% для марли.

Как пояснили в Минпромторге РФ, принятые документы должны способствовать импортозамещению в различных отраслях.

— Механизм квотирования будет усиливать эффект для отечественной промышленности от уже действующей системы запретов и ограничений на закупки импортной продукции. Квотирование поможет стимулировать заказчиков сразу, на предпроектном этапе закладывать российское оборудование и технику, а также планировать и выстраивать закупочную политику, ориентируясь на имеющиеся компетенции российских производителей, — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что размер квоты дифференцирован с учетом текущих компетенций и возможностей российских производителей, а сама квота будет поэтапно увеличиваться. Это позволит промышленным компаниям поступательно наращивать производственные возможности, а заказчикам — планировать закупки на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Для достижения минимальной доли закупок могут учитываться только товары, включенные в российский и евразийский реестры промышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции, а также в Каталог товаров, работ, услуг Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

В евразийском реестре уже около 40 белорусских компаний, которые имеют разное количество товарных позиций. Среди них — МАЗ, «Брестский чулочный комбинат», «Лакокраска», «Оршанский льнокомбинат», «Амкодор», МЗКТ, «Камволь» и другие.

— Россия активно проводит политику импортозамещения на фоне санкционной войны с Западом. С одной стороны, идет поддержка российских производителей, с другой — ограничивается закупка иностранной продукции. Исключение сделано только для продукции, произведенной в Евразийском экономическом союзе, поскольку было совсем уж странно, если бы и против нее действовало эмбарго. Тогда надо было ставить вопрос о смысле существования ЕАЭС, — сказал TUT.BY топ-менеджер белорусской производственной компании, знакомый с правилами участия в российских тендерах. — По факту отношение к белорусской технике в России все еще остается как к иностранной. Они требуют увеличения локализации производства, то есть фактически переноса завода. Понятно, что белорусским предприятиям это невыгодно. Вместе с тем мы пытаемся убедить россиян, что в белорусской технике достаточно большой объем российских комплектующих, сырья, того же металлопроката, и это надо принимать во внимание. Что касается введения квотирования, то можно сказать обозначен ориентир на три года к чему надо двигаться. Надеюсь, что российские чиновники объективно оценивали ситуацию на каждом рынке, имеющийся производственный потенциал внутри страны, чтобы не получить дефицита товаров. Надо сказать, что государственные и муниципальные закупки в России — это весьма лакомый рынок. Поэтому [в РФ] хотят попасть и иностранные производители, несмотря на ограничители. Импортеры идут на разные ухищрения. Порой выдают зарубежную продукцию за российский товар. И по факту получается, что такие дельцы получают преимущества перед добросовестными производителями из Беларуси, других стран ЕАЭС.

По данным « Интерфакса », по итогам 2019 года в РФ объем госзакупок по заключенным контрактам составил 8,2 трлн российских рублей, а объем закупок госкомпаний — 21,2 трлн российских рублей.