Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. МАРТ установлен факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях могилевской кондитерской компании ООО "Юниаква", рассказали в ведомстве.

Жалобу на могилевчан подал производитель кондитерских изделий ОАО "Спартак". Представители компании заметили на рынке набор конфет "ILPASSO", упаковка которых сходна до степени смешения с упаковкой наборов шоколадных конфет "IMPRESSO", которые производят гомельчане.

"Спартак" производит подарочный набор конфет "IMPRESSO" уже около семи лет. Конкуренты же приняли решение о производстве "ILPASSO" примерно год назад.

"При этом с целью удешевления стоимости упаковки наборов конфет "ILPASSO" разработка ее дизайна осуществлялась литовской типографией по заказу ООО "Юниаква" на основании упаковок конфет известных брендов", – пояснили в МАРТ.

Среди прочего за основу дизайна взята упаковка набора конфет "MELANIE", которые раньше выпускали на фабрике "Спартак", и упаковка подарочного набора шоколадных конфет "IMPRESSO".

МАРТ пришел к выводу, что внешний вид упаковки наборов конфет "ILPASSO" говорит о попытке компании сымитировать внешний вид конфет "IMPRESSO".

"При этом исследуемые наборы конфет относятся к той категории товаров, при покупке которых потребитель не склонен проявлять повышенную степень внимательности и осмотрительности и приобретает их в основном по привычке, основываясь на предыдущем опыте покупки и руководствуясь уже имеющимся впечатлением от внешнего вида товара", – добавили в ведомстве.

МАРТ поинтересовался и мнением покупателей. Ведомство провело онлайн-анкетирование потребителей кондитерских изделий. В итоге 84,1% опрошенных высказали мнение о том, что наборы конфет сходны до степени смешения. Большинство также отметили, что могут приобрести набор конфет "ILPASSO" по ошибке, принимая его за набор конфет "IMPRESSO".

МАРТ предписал ООО "Юниаква" прекратить продажу этого набора конфет. Теперь производителю также грозит административная ответственность.

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