Курсы валют: доллар продолжил падение, евро незначительно подорожал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Доллар и российский рубль подешевели, евро прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.

Евро незначительно подорожал – 0,04%, доллар подешевел на 0,16%, российский рубль упал в цене на 0,78%.

Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:

– 1 евро – 3,07 белорусского рубля,

– 1 доллар – 2,51 белорусского рубля,

– 100 российских рублей – 3,44 белорусского рубля.

Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Стоит ли ждать падения доллара в 2021 году?

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее заявляла Sputnik , что американская валюта сильно "просела" уже сейчас, но прогнозы многих финансистов о дальнейшем падении курса на пятую часть стоимости вряд ли оправданы.

По ее словам, удешевление доллара "временное", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.