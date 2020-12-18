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Курсы валют: доллар продолжил падение, евро незначительно подорожал
18.12.2020 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Доллар и российский рубль подешевели, евро прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Евро незначительно подорожал – 0,04%, доллар подешевел на 0,16%, российский рубль упал в цене на 0,78%.
Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:
– 1 евро – 3,07 белорусского рубля,
– 1 доллар – 2,51 белорусского рубля,
– 100 российских рублей – 3,44 белорусского рубля.
Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Стоит ли ждать падения доллара в 2021 году?
Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее
По ее словам, удешевление доллара "временное", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
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Американская валюта продолжает дешеветь, российский рубль также убавил в цене, а евро укрепил свои позиции.
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