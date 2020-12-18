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На работу силовых ведомств в 2021 году потратят миллиард долларов

18.12.2020 15:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство финансов опубликовало проект закона о республиканском бюджете на 2021 год. Согласно проекту документа, расходы бюджета запланированы на уровне 27,35 млрд рублей, а доходы — 23,3 млрд рублей, то есть дефицит бюджета составит почти 4,05 млрд рублей.

Покрывать дефицит будут за счет внутренних источников (2,36 млрд рулей), внешнее финансирование составит 1,67 млрд рублей, в том числе заложено получение кредита иностранных государств в размере 1,06 млрд рублей, привлечение средств через государственные ценные бумаги в размере 703,86 млрд рублей.

Минфин планирует поступление в 2021 году в республиканский бюджет 987,77 млн рублей налогов на доходы и прибыль, 14,11 млрд рублей налогов на товары, работы и услуги, в том числе 10,4 млрд рублей НДС и 2,94 млрд рублей акцизов, 595 млн рублей налога на добычу природных ресурсов.

Правительство планирует потратить на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности 2,772 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 293 млн рублей. Расходы на здравоохранение в бюджете увеличиваются на 394 млн рублей в сравнении с этим годом до 1,668 млрд рублей. Расходы на образование планируются в размере 1,29 млрд рублей. Они увеличены более чем на 110 млн рублей в сравнении с 2020 годом. Расходы на социальную политику составят 2,06 млрд рублей, они вырастут на 46 млн рублей.

Минфин также сообщает, что на будущий год утверждены следующий цифры:

  • лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь в размере 10,5 млрд рублей; 
  • лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере 3,1 млрд рублей; 
  • лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь в размере 20,2 млрд долларов США; 
  • лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере 2,8 млрд долларов США; 
  • перечень внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета, согласно приложению.

«В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами правительством Республики Беларусь решения о предоставлении новых гарантий не принимаются», - говорится в документе. 

Напомним, что государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 57,9 млрд рублей. Эта цифра больше, чем в начале года, на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%. Внешний долг составил $18,1 млрд, что по сравнению с началом года больше на $1 млрд, или на 5,8%.

 
 
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Министерство финансов опубликовало проект закона о республиканском бюджете на 2021 год.
 
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