На работу силовых ведомств в 2021 году потратят миллиард долларов

Министерство финансов опубликовало проект закона о республиканском бюджете на 2021 год. Согласно проекту документа, расходы бюджета запланированы на уровне 27,35 млрд рублей, а доходы — 23,3 млрд рублей, то есть дефицит бюджета составит почти 4,05 млрд рублей.

Покрывать дефицит будут за счет внутренних источников (2,36 млрд рулей), внешнее финансирование составит 1,67 млрд рублей, в том числе заложено получение кредита иностранных государств в размере 1,06 млрд рублей, привлечение средств через государственные ценные бумаги в размере 703,86 млрд рублей.

Минфин планирует поступление в 2021 году в республиканский бюджет 987,77 млн рублей налогов на доходы и прибыль, 14,11 млрд рублей налогов на товары, работы и услуги, в том числе 10,4 млрд рублей НДС и 2,94 млрд рублей акцизов, 595 млн рублей налога на добычу природных ресурсов.

Правительство планирует потратить на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности 2,772 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 293 млн рублей. Расходы на здравоохранение в бюджете увеличиваются на 394 млн рублей в сравнении с этим годом до 1,668 млрд рублей. Расходы на образование планируются в размере 1,29 млрд рублей. Они увеличены более чем на 110 млн рублей в сравнении с 2020 годом. Расходы на социальную политику составят 2,06 млрд рублей, они вырастут на 46 млн рублей.

Минфин также сообщает, что на будущий год утверждены следующий цифры:

лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь в размере 10,5 млрд рублей;

лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере 3,1 млрд рублей;

лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь в размере 20,2 млрд долларов США;

лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере 2,8 млрд долларов США;

перечень внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета, согласно приложению.

«В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами правительством Республики Беларусь решения о предоставлении новых гарантий не принимаются», - говорится в документе.