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Посол РФ не исключает споров хозяйствующих субъектов с Беларусью в будущем

18.12.2020 16:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Россия и Беларусь сейчас готовы к компромиссам в энергетике больше, чем в начале года, заявил в интервью газете "Звязда" глава российской дипмиссии Дмитрий Мезенцев.

© Sputnik / Алексей Даничев
Россия и Беларусь продолжают обсуждать поставки газа с 2021 года

По его словам, в дорожных картах прописаны важнейшие вещи: стратегия взаимодействия на годы вперед. Это включает в себя "вопросы создания единого рынка нефти, газа, единых подходов реализации промышленной политики, взаимодействия по десяткам других направлений".

Рыночные отношения

При этом дипломат напомнил, что белорусские партнеры определили главный принцип – формирование одинаковых цен на ресурсы.

"Но до тех пор, пока это не стало правилом, не поддержано именно двумя сторонами, это оставляет за хозяйствующими субъектам право бороться за максимальную прибыль", – констатировал Дмитрий Мезенцев.

Посол России обратил внимание, что "если мы сейчас говорим о самостоятельности и независимости, то естественно экономика, которая зиждется в наших странах на рыночных принципах, — это экономика договора, который стороны обязаны исполнять. Пока нет выхода на единый рынок нефти и газа, естественно, не исключен спор хозяйствующих субъектов".

Готовность к компромиссу

© Sputnik
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После чего напомнил, что российская сторона в этом году выполнила запрос белорусских партнеров по ценам на нефть на сто процентов. "Все, что запрашивалось белорусским руководством по этой теме — было услышано. Определена максимально льготная цена — с учетом "нефтяной конъюнктуры", которая складывалась на внешних рынках".

По его мнению, поддержка со стороны России носила беспрецедентный характер в рамках межбюджетных отношений. Цены на газ, в свою очередь, на спотовых рынках в Европе бывали как ниже российских, так и выше.

"Дело даже не в том, есть спор или нет. Дело в другом — как мы готовы находить компромиссы. Полагаю, сегодня мы более готовы к этому, чем еще в начале года", - резюмировал Дмитрий Мезенцев.

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Теги: Минск
 
 
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