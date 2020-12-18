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Стало известно, на что Минск планирует тратить деньги в следующем году

18.12.2020 16:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Бюджет Минска на следующий год сохранит социальную направленность, рассказали в пятницу в Мингорисполкоме.

© Sputnik / Доминик Бутен
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Почти половина бюджета пойдет на финансирование социальной сферы – около 48% всей суммы, а в абсолютных цифрах – 2,77 млрд. рублей. Основная сумма пойдет на сферы образования и здравоохранения.

На коммунальное хозяйство планируют направить 637,4 миллиона рублей, из этого более половины - на благоустройство городских территорий.

Для работы общественного транспорта выделено 374 миллиона.

Израсходовать в следующем году планируют на 5,75 млрд. рублей больше, чем в этом. Но и доход городского бюджета тоже планируется на 5,55 млрд. рублей выше, чем в 2020-м.

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Теги: Минск
 
 
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Основные статьи расходов – здравоохранение и образование, причем на медицину потратят в абсолютных цифрах даже больше, чем в 2020-м.
 
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