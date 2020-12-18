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«Глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение». МИД Беларуси - о санкциях ЕС

18.12.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь уже подготовила ответные меры на введенные санкции Евросоюза. В МИД страны назвали решение ЕС попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства.


Фото с сайта photo.bymedia.net

— Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС, — прокомментировал введение санкций пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В ведомстве считают, что такие шаги не достигнут заявленной цели.

— Также нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну. Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры. Также уже нет сомнений, что на деле эти шаги направлены и против интересов простых белорусов.

По словам Глаза, белорусская сторона подготовила ответные меры.

— Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно.

В МИД рассказали, что будут предприняты действия по защите прав и законных интересов белорусских граждан и юридических лиц.

— Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то, что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. Ну, в чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание. Ситуация-то совершенно очевидна. Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить «Доктора Зло»?

Мы отметили и дискриминацию белорусского журналиста только лишь за то, что он озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС. Надеемся, что международные журналистские организации и объединения не делят своих коллег на плохих и хороших, будут принципиальны и также, как и в других случаях, вступятся в его защиту. Есть соответствующие инструменты и у нас, они будут задействованы.

Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз — решения признали незаконными, но ответственных не нашли, — сказано в сообщении МИД.

Белорусская сторона уверена, урегулировать разногласия «можно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог». В ведомстве отмечают, что готовы к такому даилогу.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошли несколько крупных компаний, в том числе МЗКТ, Dana Holdings, ИТ-компания ООО «Синезис» и другие.

В списке тех, кто попал под ограничительные меры Евросоюза, значится 29 человек. Среди них — в прошлом председатель Минского горисполкома, а с сентября этого года заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед (его предшественник Александр Конюк был включен еще в первый санкционный пакет ЕС), заместитель управляющего делами президента Беларуси Геннадий Богдан. Региональные власти в списке представлены главой Гродненской области Владимиром Караником, а также председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

 
 
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В МИД страны назвали решение ЕС попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства.
 
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