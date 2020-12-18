«Пожар да и только». Лидеры стран СНГ провели онлайн-саммит

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за активную деятельность его страны как председательствующей в СНГ в этом году.

— Отдаю должное профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке. Об одном из пожаров, который вспыхнул на постсоветском пространстве в зоне ответственности СНГ, только что говорил наш друг президент Азербайджана. Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем. Словом, пожар да и только, — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что концепцию своего председательства Беларусь обнародует позднее, но основные ее контуры обозначил.

— Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности, — заявил он.

Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

По словам Лукашенко, следует продолжить совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов.

Александр Лукашенко упомянул высказанное на саммите предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева, который пригласил страны СНГ принять участие в восстановлении населенных пунктов в Нагорном Карабахе. На недавнем саммите ЕАЭС кооперацию в авиастроении предложила и российская сторона, напомнил белорусский лидер.

— Это как раз то, что нам сегодня нужно, чего не хватает и в ЕАЭС, и в СНГ. Чтобы интерес был, чтобы мы привязывались друг к другу: тогда будет очень сложно оторвать одно государство от другого, — подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, СНГ состоялось и стало одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности. Вместе с тем он считает, что этот инструмент нуждается в совершенствовании, ведь постоянно появляются новые вызовы. Ярким примером, отметил он, стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Лукашенко заверил коллег по СНГ, что белорусская сторона выработает конкретные направления и меры по углублению интеграции на пространстве Содружества и направит их во все государства.

Участники заседания приняли решение о том, что в 2021 году председательство в СНГ перейдет к Беларуси. Очередное заседание Совета глав государств СНГ белорусская сторона предложила провести 15 октября 2021 года в Минске.