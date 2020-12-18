Детские пособия вырастут в Беларуси в 2021 году. Насколько?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%, заявила в пятницу министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в нижней палате белорусского парламента.

Поскольку пособия завязаны на рост заработной платы, а она к следующему году составит в номинале 107%, соответственно вырастут и пособия.

"Даже больше – где-то 108% будет темп роста по пособиям", - отметила Костевич.

Таким образом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составит 449 рублей на первого ребенка, 513 рублей – на второго и последующего. Единовременное пособие тоже вырастет: при рождении первого ребенка – почти 2,7 тысячи рублей (1069 долларов), второго и последующих детей – до 3,8 тысячи рублей (1505 долларов).

В 2021-м увеличится и размер трудовых пенсий. Планируется, что их рост будет выше прогнозируемой инфляции, то есть вырастут на величину до 10%, заявила 17 декабря в парламенте глава Фонда социальной защиты населения Наталия Павлюченко. В будущем году 3,7 миллиарда рублей из расходов ФСЗН пойдут на финансирование пособий.

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