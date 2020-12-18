Бюджет на 2021-й год: вырастут зарплаты бюджетников, расходы на суды и милицию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Палата представителей приняла сегодня проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" в двух чтениях, пишет БелТА .

"В числе приоритетных направлений расходов бюджета - своевременное исполнение долговых обязательств, продолжение работы по повышению оплаты труда в бюджетной сфере и ее сближение с зарплатой в реальном секторе, опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан", - пояснил министр финансов Юрий Селиверстов.

Предусматривается, что дефицит бюджета составит примерно четыре миллиарда рублей. Доходная часть – около 23,3 миллиарда рублей, а расходы составят примерно 27,3 миллиарда рублей.

Это значит, что дефицит бюджета запланирован такой же, какой мы получили в год пандемии. Изначально планировалось, что 2020 год Беларусь окончит с дефицитом меньше миллиарда рублей.

Министр подчеркнул, что бюджет в 2021 году сохранит социальную направленность.

Что будет с зарплатами?

Зарплаты бюджетникам планируют повышать в два этапа, базовую ставку планируют увеличить до 201 рубля. Средства из бюджета планируется также направить на поддержку организациям реального сектора экономики.

В Фонд социальной защиты населения в виде субвенций планируется направить около 1,6 миллиарда рублей.

На что еще потратим средства?

На национальную оборону планируют потратить несколько больше, чем в 2020 году – расходы в этой сфере увеличатся на 180 миллионов рублей. На 300 миллионов рублей возрастут расходы на обеспечение деятельности судов и правоохранителей.

А вот расходы на сферу ЖКХ снизятся почти вдвое – в эту сферу направят на 200 миллионов рублей меньше, чем было запланировано на 2020 год. Расходы на здравоохранение останутся примерно на уровне, запланированном на 2020 год, а на образование выделили примерно на 120 миллионов больше.

На шесть миллионов рублей возрастут траты на охрану окружающей среды.

Откуда будем брать деньги?

Доходная часть бюджета сформирована главным образом за счет налоговых доходов. От налогов планируется получить почти 19,56 миллиарда. рублей. Еще 2,37 миллиарда - неналоговые доходы, 1,36 миллиарда - безвозмездные поступления.

Из налоговых доходов, по оценке, 14,1 миллиарда рублей принесут налоги на товары – главным образом, НДС, и еще четыре миллиарда составят налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.