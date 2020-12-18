ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минфин опубликовал ставки транспортного налога

18.12.2020 19:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство финансов Беларуси опубликовало ставки транспортного налога, который может сменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщает Sputnik.

Ранее сообщалось, что в Беларуси может с 1 января 2021 года может быть введен транспортный налог. По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.

Минфин сегодня опубликовал проект закона об изменении Налогового кодекса на будущий год. Согласно документу, налог будут платить владельцы авто – физлица и организации, - исходя из массы машины:

  • до 1,5 тонн — 61 рубль
  • 1,5-1,75 т — 81 рубль
  • 1,75-2 т — 102 рубля
  • 2-2,25 т — 122 рубля
  • 2,25-2,5 т — 142 рубля
  • 2,5-3 т — 162 рубля
  • свыше 3 т — 223 рубля

Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп предусмотрена скидка в 50%.

Транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект закона об изменении Налогового кодекса внес на рассмотрение глава государства Александр Лукашенко, в документе прописаны ставки по транспортному налогу.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бюджет на 2021-й год: вырастут зарплаты бюджетников, расходы на суды и милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика