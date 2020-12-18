Минфин опубликовал ставки транспортного налога

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство финансов Беларуси опубликовало ставки транспортного налога, который может сменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщает Sputnik.

Ранее сообщалось, что в Беларуси может с 1 января 2021 года может быть введен транспортный налог . По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.

Минфин сегодня опубликовал проект закона об изменении Налогового кодекса на будущий год. Согласно документу, налог будут платить владельцы авто – физлица и организации, - исходя из массы машины:

до 1,5 тонн — 61 рубль

1,5-1,75 т — 81 рубль

1,75-2 т — 102 рубля

2-2,25 т — 122 рубля

2,25-2,5 т — 142 рубля

2,5-3 т — 162 рубля

свыше 3 т — 223 рубля

Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп предусмотрена скидка в 50%.

Транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября.