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Минфин опубликовал ставки транспортного налога
18.12.2020 19:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство финансов Беларуси опубликовало ставки транспортного налога, который может сменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщает Sputnik.
Ранее сообщалось, что в Беларуси может с 1 января 2021 года может быть введен
Минфин сегодня
Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп предусмотрена скидка в 50%.
Транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября.
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Проект закона об изменении Налогового кодекса внес на рассмотрение глава государства Александр Лукашенко, в документе прописаны ставки по транспортному налогу.
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