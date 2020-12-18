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Экспорт белорусской электроэнергии рухнул больше чем наполовину

19.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь в октябре экспортировала в ближайшие государства 60 млн 830,4 тыс. киловатт-часов электроэнергии на $3 млн 288,7 тыс.

В октябре Беларусь закупила за рубежом количество электроэнергии, сопоставимое с половиной месячного объема экспорта - 29 млн 949,1 тыс. кВт·ч на $867,1 тыс. (99,7% - из России), однако продавала электричество в среднем по цене около 5,4 цента за один киловатт-час, а покупала примерно по 2,9 цента, пишет сайт naviny.media со ссылкой на источник.

Всего за январь-октябрь 2020 года за рубеж поставлено 651 млн 109,2 тыс. кВт·ч белорусской электроэнергии на $34 млн 188,5 тыс. Для сравнения: за то же время в 2019 году было продано 1 млрд 841,319 млн кВт·ч на $96 млн 484,5 тыс. Таким образом, объем экспорта за январь-октябрь 2020 года составил лишь 35,36% объема экспорта за аналогичный период 2019-го.

Вероятнее всего за ноябрь-декабрь продажи белорусской электроэнергии продолжать падать. Напомним, в начале ноября сразу после открытия первого блока БелАЭС Литва заблокировала коммерческие поставки из Беларуси, так как не считает объект безопасным.

Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30. Литва сразу после начала выработки электроэнергии на станции заблокировала поставки из Беларуси.

Ранее Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

 
 
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Беларусь в октябре экспортировала в ближайшие государства 60 млн 830,4 тыс. киловатт-часов электроэнергии на $3 млн 288,7 тыс.
 
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