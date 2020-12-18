Около 40% от выделенной на медицину суммы пойдет на финансирование скорых

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пишет БелТА . На здравоохранение выделят почти 1,7 миллиарда рублей.

Финансирование работы скорой помощи должно стать одной из основных статей расходов средств, выделенных в республиканском бюджете на здравоохранение.

"На скорую медпомощь выделяется 40% от общего финансирования здравоохранения", - рассказала в эфире ОНТ член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Светлана Одинцова.

Выделяемое финансирование позволит повысить качество выделяемой медпомощи и особенно - качество оказания помощи бригадами скорой помощи. Заложенные в бюджете средства также рассчитаны на сохранение доплат медикам, работающим с COVID, а также одна бесплатная попытка ЭКО.

Сенаторы одобрили проект бюджета

В числе приоритетных направлений расходов бюджета Минфин называет своевременное исполнение долговых обязательств, продолжение работы по повышению оплаты труда в бюджетной сфере и ее сближение с зарплатой в реальном секторе, опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан.

Сенаторы одобрили бюджет на будущий год. Глава Минфина Юрий Селиверстов отметил, что Беларусь планирует не только сохранить социальные обязательства, но и "прирасти".

"Порядка 1,5 миллиарда рублей дополнительно будет предусмотрено только на оплату труда бюджетников, малообеспеченных категорий граждан. Знаете, что повышенная базовая величина с 1 января уже утверждена. Для малообеспеченных категорий еще дополнительный будет прирост порядка 8-9%, и в расходах бюджета это все уже предусмотрено", - рассказал Селиверстов.

Если Беларусь получит больше доходов, чем планировала, то зарплату смогут повысить дважды.

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть в связи со сложившейся неблагоприятной эпидобстановкой.

"На 20% прирастут расходы на госинвестпрограмму к утвержденному на этот год уровню. Поэтому в целом оцениваем бюджет вполне позитивно", - заключил Селиверстов.