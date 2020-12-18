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Глава Минфина объяснил, на что будут потрачены деньги за выезд из Беларуси

19.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Деньги, собранные за пересечение госграницы, с учетом пандемии могут быть направлены на мероприятия по дезинфекции и обеспечению необходимым пункты пропуска, заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Об этом сообщает БелТА.

© Sputnik Александр Кривошеев
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В проекте закона "Об изменении Налогового кодекса" содержится предложение о сборе за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает пять тонн, в размере не более трех "базовых" (на сегодняшний день одна базовая величина составляет 27 рублей, с нового года ее планируют увеличить до 29).

По словам главы белорусского Минфина, сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны. Селиверстов добавил, что деньги пойдут на мероприятия по дезинфекции пунктов пропуска в условиях пандемии, а также обеспечение необходимым.

Министр обратил внимание, что подобный сбор в Беларуси уже существовал несколько лет назад.

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Теги: Минск
 
 
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Предложение о сборе за пересечение границы на выезд содержится в новом проекте закона "Об изменении Налогового кодекса".
 
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