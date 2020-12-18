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Глава Минфина объяснил, на что будут потрачены деньги за выезд из Беларуси
19.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Деньги, собранные за пересечение госграницы, с учетом пандемии могут быть направлены на мероприятия по дезинфекции и обеспечению необходимым пункты пропуска, заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Об этом сообщает
© Sputnik Александр Кривошеев
В проекте закона "Об изменении Налогового кодекса" содержится
По словам главы белорусского Минфина, сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны. Селиверстов добавил, что деньги пойдут на мероприятия по дезинфекции пунктов пропуска в условиях пандемии, а также обеспечение необходимым.
Министр обратил внимание, что подобный сбор в Беларуси уже существовал несколько лет назад.
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Предложение о сборе за пересечение границы на выезд содержится в новом проекте закона "Об изменении Налогового кодекса".
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