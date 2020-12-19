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Литовский железные дороги ответили на возмущение закупками шпал у Беларуси

19.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Директор коммуникационной службы "Литовских железных дорог" (ЛЖД) Мантас Дубаускас ответил по поводу "небезопасных закупок" у белорусского предприятия, сообщает Sputnik Литва.

Дочерняя компания ЛЖД GTC (Центр строительства железных дорог) покупает 63 тысячи шпал для ремонта железных дорог. Сумма контракта - примерно два миллиона евро. В ЛЖД объяснили, что в силу сложившихся обстоятельств некоторые необходимые для железных дорог детали производятся в Беларуси, на Украине и в других странах восточного направления. Таким образом, высока вероятность, что поставщик будет связан с одним из этих государств.

Компания LTG Infra, управляющая железнодорожной инфраструктурой, объявляет о государственных закупках на ремонт или строительство железных дорог. По словам Дубаускаса, если GTC участвует в тендере и предлагает самую низкую цену, то получает контракт.

"Если вы думаете, что можно купить дешевые материалы, тайком позвонив в Беларусь, то ошибаетесь. GTC гарантирует самую низкую цену вот каким образом: приглашает поставщиков в Литве и соседних странах предлагать свои цены. В случае, описанном в статье (Delfi.lt), были приглашены четыре поставщика шпал. Публичное объявление не было вывешено, но поставщики получили всю информацию. Да, один из них находится в Беларуси", – написал Дубаускас в Facebook.

Он добавил, что если бы они собирались подписать контракт, то тогда бы были оценены угрозы национальной безопасности. Однако закупка была приостановлена и даже уже прекращена: одни не соответствовали техническим требованиям, другие предложили слишком высокие цены.

 
Теги: Минск
 
 
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В соседней стране возмутились тем, что ЛЖД проводит закупки необходимых деталей у белорусского предприятия.
 
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