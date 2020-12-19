Трамп подписал временный бюджет на два дня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет на два дня, до 20 декабря, предотвратив шатдаун, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал в ночь на 19 декабря. Без действующего закона о бюджете наступил бы шатдаун - временное сокращение работы ряда федеральных органов власти. В последний раз, напомним, такое было в декабре 2018-го, тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся в Конгрессе в воскресенье. Законодатели считают, что за оставшиеся два дня они смогут договориться и утвердить документ. Эксперты отмечают, что республиканцам и демократам удастся это сделать, так как обе силы почти согласовали итоговый бюджет. Главным спорным моментом было поддержка экономики в условиях пандемии: демократы настаивали на двух триллионах долларов, республиканцы - на 500 миллиардах, в результате пришли к компромиссу по инициативе на 900 миллиардов долларов.