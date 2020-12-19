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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 декабря 2020 года)
19.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Новый год
Поскольку поездки за границу в этом году практически невозможны, Новый год большинство белорусов будет праздновать дома. Но что делать, если родные стены за время пандемии и прочих стрессов «крысиного» года надоели так, что и сказать не получится? Самый логичный вариант - сбежать от привычной обстановки, просто сменив локацию. Например, можно снять квартиру с джакузи и видом на сияющий огнями новогодний проспект, или уехать на денек в загородный коттедж с живой елкой и собственной баней. Мы
А
Протесты
Несколько председателей товариществ собственников жилых домов в Минске из разных районов прислали в редакцию Realt.by проект нового указа, согласно которому администрации районов смогут без общего собрания собственников увольнять и назначать новых председателей товариществ за «ненадлежащее содержание общего имущества совместного домовладения и придомовой территории». Напомним, именно за такие нарушения штрафовали ТС активных дворов, в которых вывешивали БЧБ-символику.
Строительство
Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него попали несколько крупных компаний. В том числе один их самых известных застройщиков Беларуси — Dana Holdings. Комментарии компании получить не удалось, но экономист
Жилой комплекс «Карамель», который стал долгостроем,
На ул. Ангарской и Чижовке-6 в Минске в 2021 году
Машиноместа в МФК «Фарфоровый»
В Минске в 2021 году
Деньги
Похоже, что у государства закончились деньги. Дефицитный бюджет на 2021 год будут, вероятно, пытаться наполнить хоть как-то. Так в следующем году
Регионы
ЖК «Парус» на берегу Мухавца
В Лиде жилой дом
Новостройка во дворе «пятиэтажки» в Гомеле
В Гродно
В Могилеве
32 жителя Светлогорска
Коммерческая недвижимость
Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске
Под Минском
В столице выставили на продажу
У долгостроя на Маяковского в Минске
МТЗ
Крупнейший производитель текстильной продукции (в том числе для силовиков)
Гродненский ТЦ OldCity
Wowmaking превратил заброшенный мебельный корпус в Минске в настоящий лофт-дом. Новая штаб-квартира разработчика мобильных приложений занимает целое здание в культурно-деловом квартале «К21». Как выглядит креативный офис —
Риэлтерский бизнес
«Политический кризис ударил по бизнесу сильнее, чем пандемия». Риэлтеры
Жилье и инфраструктура
Подборка квартир в столице стоимостью до $ 40 тысяч
В центре Минска за $ 703,5 тысячи
Новые детские сады
Амбулаторию в Лебяжьем и 6-ю поликлинику
Дизайн и ремонт
Ремонт квартиры в новостройке квартала Новая Боровая подошел к своему завершению (вопреки народной мудрости, что ремонт можно только начать, а закончить никогда не удается). Мы показывали каждый этап работ (от приемки до расстановки мебели) в нашем YouTube-проекте Re:Монт. Пришло время подвести итоги. Услышать мнения собственников: что удалось, а что нет? Мнение подрядчика: взялся бы он еще раз сделать ремонт под ключ за такие короткие сроки? Ну и конечно —
ЖКХ
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал» опубликовало у себя на сайте список должников за оказанные услуги водоснабжения и канализации. Главным неплательщиком с огромным отрывом по сумме
В Мингорисполкоме
В Минске и Минской области
Офтоп
Ежегодно в Минске прибавляется «нехороших» квартир. Одинокие люди гибнут на пожарах, просто умирают, и тела не всегда находят быстро. Такие истории регулярно мелькают в прессе, — мы
Редакция Realt.by
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Повышение налогов, санкции против застройщика и красивый новогодний Минск. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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