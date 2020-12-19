Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 декабря 2020 года)

Новый год

Поскольку поездки за границу в этом году практически невозможны, Новый год большинство белорусов будет праздновать дома. Но что делать, если родные стены за время пандемии и прочих стрессов «крысиного» года надоели так, что и сказать не получится? Самый логичный вариант - сбежать от привычной обстановки, просто сменив локацию. Например, можно снять квартиру с джакузи и видом на сияющий огнями новогодний проспект, или уехать на денек в загородный коттедж с живой елкой и собственной баней. Мы посмотрели , сколько стоит аренда дома и аренда квартиры на новый год, и готовы поделиться с вами интересными вариантами.

А вот тут у нас подборка самых лучших мест в новогоднем Минске для красивых фотографий.

Протесты

Несколько председателей товариществ собственников жилых домов в Минске из разных районов прислали в редакцию Realt.by проект нового указа, согласно которому администрации районов смогут без общего собрания собственников увольнять и назначать новых председателей товариществ за «ненадлежащее содержание общего имущества совместного домовладения и придомовой территории». Напомним, именно за такие нарушения штрафовали ТС активных дворов, в которых вывешивали БЧБ-символику. Пытаемся выяснить, фейк это или реальный проект.

Строительство

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него попали несколько крупных компаний. В том числе один их самых известных застройщиков Беларуси — Dana Holdings. Комментарии компании получить не удалось, но экономист говорит , что все это «никак не повлияет на покупателей квартир».

Жилой комплекс «Карамель», который стал долгостроем, планируют сдать в I квартале 2021-го. А вот ЖК «Олимпик Парк» уже введен в эксплуатацию. Сравниваем рендеры и фото тут .

На ул. Ангарской и Чижовке-6 в Минске в 2021 году начнут строить новые жилые дома.

Машиноместа в МФК «Фарфоровый» продают по цене «однушки» в Смолевичах.

В Минске в 2021 году продолжат финансировать объекты социальной сферы, строительство которых уже начато. Об этом рассказал председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.

Деньги

Похоже, что у государства закончились деньги. Дефицитный бюджет на 2021 год будут, вероятно, пытаться наполнить хоть как-то. Так в следующем году предлагают повысить налоги за сдачу квартир в аренду. А еще хотят поднять ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров. Кроме того, базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей). А это означает, что вырастут всякие пошлины и штрафы .

Регионы

ЖК «Парус» на берегу Мухавца не будет . Спорный участок в Бресте за 2,2, млн евро приобрела компания из Минска.

В Лиде жилой дом построят прямо на территории школьного стадиона.

Новостройка во дворе «пятиэтажки» в Гомеле все-таки будет .

В Гродно представили первые дома в новом поселке таунхаусов. Кстати, в Гродно очень высокий спрос на земельные участки.

В Могилеве обсудят проект застройки нового района «Соломинка-2».

32 жителя Светлогорска остались без жилья за неуплату коммуналки.

Коммерческая недвижимость

Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги .

Под Минском продается один из крупнейших детских лагерей Беларуси. А еще на аукцион выставили дом отдыха «Реченька» со скидкой в 30%. Объект находится на берегу реки Щара, возле ландшафтного заказника «Липичанская пуща».

В столице выставили на продажу два помещения в Заводском районе . Недавно, кстати, Минск продал свои объекты в Молодечно.

У долгостроя на Маяковского в Минске новый владелец .

МТЗ выставил на продажу странные здания неустановленного назначения в лесу под Минском.

Крупнейший производитель текстильной продукции (в том числе для силовиков) распродает свои здания в Минске.

Гродненский ТЦ OldCity увеличится на 600 «квадратов» . В планах — фудкорт, фермерский рынок и уличные веранды.