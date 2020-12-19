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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 декабря 2020 года)

19.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья увеличился на 0.5% и составил 1336 $/м2. По сравнению с прошлой неделей средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и на данный момент равна 1301 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков в настоящее время составляет 35 $/м2. Кстати, спрос на квартиры в Минске продолжает падать.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 декабря 2020 года)

Новый год

Поскольку поездки за границу в этом году практически невозможны, Новый год большинство белорусов будет праздновать дома. Но что делать, если родные стены за время пандемии и прочих стрессов «крысиного» года надоели так, что и сказать не получится? Самый логичный вариант - сбежать от привычной обстановки, просто сменив локацию. Например, можно снять квартиру с джакузи и видом на сияющий огнями новогодний проспект, или уехать на денек в загородный коттедж с живой елкой и собственной баней. Мы посмотрели, сколько стоит аренда дома и аренда квартиры на новый год, и готовы поделиться с вами интересными вариантами.

А вот тут у нас подборка самых лучших мест в новогоднем Минске для красивых фотографий.

Протесты

Несколько председателей товариществ собственников жилых домов в Минске из разных районов прислали в редакцию Realt.by проект нового указа, согласно которому администрации районов смогут без общего собрания собственников увольнять и назначать новых председателей товариществ за «ненадлежащее содержание общего имущества совместного домовладения и придомовой территории». Напомним, именно за такие нарушения штрафовали ТС активных дворов, в которых вывешивали БЧБ-символику. Пытаемся выяснить, фейк это или реальный проект.

Строительство

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него попали несколько крупных компаний. В том числе один их самых известных застройщиков Беларуси — Dana Holdings. Комментарии компании получить не удалось, но экономист говорит, что все это «никак не повлияет на покупателей квартир».

Жилой комплекс «Карамель», который стал долгостроем, планируют сдать в I квартале 2021-го. А вот ЖК «Олимпик Парк» уже введен в эксплуатацию. Сравниваем рендеры и фото тут.

На ул. Ангарской и Чижовке-6 в Минске в 2021 году начнут строить новые жилые дома.

Машиноместа в МФК «Фарфоровый» продают по цене «однушки» в Смолевичах.

В Минске в 2021 году продолжат финансировать объекты социальной сферы, строительство которых уже начато. Об этом рассказал председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.

Деньги

Похоже, что у государства закончились деньги. Дефицитный бюджет на 2021 год будут, вероятно, пытаться наполнить хоть как-то. Так в следующем году предлагают повысить налоги за сдачу квартир в аренду. А еще хотят поднять ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров. Кроме того, базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей). А это означает, что вырастут всякие пошлины и штрафы.

Регионы

ЖК «Парус» на берегу Мухавца не будет. Спорный участок в Бресте за 2,2, млн евро приобрела компания из Минска.

В Лиде жилой дом построят прямо на территории школьного стадиона.

Новостройка во дворе «пятиэтажки» в Гомеле все-таки будет.

В Гродно представили первые дома в новом поселке таунхаусов. Кстати, в Гродно очень высокий спрос на земельные участки.

В Могилеве обсудят проект застройки нового района «Соломинка-2».

32 жителя Светлогорска остались без жилья за неуплату коммуналки.

Коммерческая недвижимость

Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги.

Под Минском продается один из крупнейших детских лагерей Беларуси. А еще на аукцион выставили дом отдыха «Реченька» со скидкой в 30%. Объект находится на берегу реки Щара, возле ландшафтного заказника «Липичанская пуща».

В столице выставили на продажу два помещения в Заводском районе. Недавно, кстати, Минск продал свои объекты в Молодечно.

У долгостроя на Маяковского в Минске новый владелец.

МТЗ выставил на продажу странные здания неустановленного назначения в лесу под Минском.

Крупнейший производитель текстильной продукции (в том числе для силовиков) распродает свои здания в Минске.

Гродненский ТЦ OldCity увеличится на 600 «квадратов». В планах — фудкорт, фермерский рынок и уличные веранды.

Wowmaking превратил заброшенный мебельный корпус в Минске в настоящий лофт-дом. Новая штаб-квартира разработчика мобильных приложений занимает целое здание в культурно-деловом квартале «К21». Как выглядит креативный офис — в репортаже Realt.by.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 декабря 2020 года)

Риэлтерский бизнес

«Политический кризис ударил по бизнесу сильнее, чем пандемия». Риэлтеры рассказали, как работали в условиях небывалого падения количества сделок. Но жизнь идет и агентства недвижимости развиваются все равно и уходят в Tik-Tok и Youtube.

Жилье и инфраструктура

Подборка квартир в столице стоимостью до $ 40 тысяч здесь.

В центре Минска за $ 703,5 тысячи можно купить элитную «сталинку», где жили послы ООН и дипломаты.

Новые детские сады начнут размещать на первых этажах новостроек.

Амбулаторию в Лебяжьем и 6-ю поликлинику введут в эксплуатацию в следующем году.

Дизайн и ремонт

Ремонт квартиры в новостройке квартала Новая Боровая подошел к своему завершению (вопреки народной мудрости, что ремонт можно только начать, а закончить никогда не удается). Мы показывали каждый этап работ (от приемки до расстановки мебели) в нашем YouTube-проекте Re:Монт. Пришло время подвести итоги. Услышать мнения собственников: что удалось, а что нет? Мнение подрядчика: взялся бы он еще раз сделать ремонт под ключ за такие короткие сроки? Ну и конечно — подбить итоговую смету.

ЖКХ

Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал» опубликовало у себя на сайте список должников за оказанные услуги водоснабжения и канализации. Главным неплательщиком с огромным отрывом по сумме оказался Водоканал Минского района.

В Мингорисполкоме рассказали, когда все районы Минска переведут на подземные источники водоснабжения.

В Минске и Минской области заработал единый колл-центр по водоснабжению.

Офтоп

Ежегодно в Минске прибавляется «нехороших» квартир. Одинокие люди гибнут на пожарах, просто умирают, и тела не всегда находят быстро. Такие истории регулярно мелькают в прессе, — мы решили изучить, что дальше происходит с таким жильем.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Повышение налогов, санкции против застройщика и красивый новогодний Минск. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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