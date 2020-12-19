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В 2021 году финансирование здравоохранения вырастет на треть, социальные гарантии остаются в силе

19.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский парламент принял бюджет на следующий год с учетом ситуации в мировой экономике. Дефицит составит 4 миллиарда рублей. Все социальные гарантии остаются в силе. Поддержат и здравоохранение - финансирование вырастет на треть. Временные меры, которые предлагает Минфин, позволят направить на борьбу с вирусом 800 миллионов рублей. Врачи продолжат получать ковидные надбавки. Акцент - на росте заработной платы бюджетников, увеличении пособий и продолжении семейного капитала.

Совет Республики накануне закрыл осеннюю сессию, проголосовав за проект бюджета. В повестке были и изменения в закон о рекламе, а также проекты новых - административного и процессуального - исполнительного кодексов. Следующая весенняя сессия откроется в апреле.

 
 
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Белорусский парламент принял бюджет на следующий год с учетом ситуации в мировой экономике. Дефицит составит 4 миллиарда рублей. Все социальные гарантии остаются...
 
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