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В 2021 году финансирование здравоохранения вырастет на треть, социальные гарантии остаются в силе
19.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусский парламент
Совет Республики накануне закрыл осеннюю сессию, проголосовав за проект бюджета. В повестке были и изменения в закон о рекламе, а также проекты новых - административного и процессуального - исполнительного кодексов. Следующая весенняя сессия откроется в апреле.
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Белорусский парламент принял бюджет на следующий год с учетом ситуации в мировой экономике. Дефицит составит 4 миллиарда рублей. Все социальные гарантии остаются...
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