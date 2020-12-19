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Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Японии

19.12.2020 16:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Первый продовольственный магазин с белорусскими продуктами на прилавках открылся в Токио, цитирует БелТА посольство Беларуси в Японии.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В магазине представлена линейка молочных изделий, сыров, белорусского шоколада и натурального меда. Посольство продолжает работать над тем, чтобы белорусские мясные изделия получили доступ на японский рынок.

Магазин, в котором японцы смогут попробовать вкус белорусских продуктов, открылся под названием Nature kiosk.

"Достичь такого результата было бы невозможно без целенаправленной работы Министерства иностранных дел и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с японской стороной для получения разрешения на доступ молочных товаров из нашей страны на рынок Японии", – отметили в посольстве.

Диалогу содействует также межпарламентская группа дружбы "Япония – Беларусь". Ее представитель депутат Мацусита Синпэй принял участие в церемонии открытия магазина.

 
Теги: Минск
 
 
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Сыры, шоколад, молочные изделия и натуральный мед – теперь японцы могут попробовать вкус белорусских продуктов.
 
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