Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Японии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Первый продовольственный магазин с белорусскими продуктами на прилавках открылся в Токио, цитирует БелТА посольство Беларуси в Японии.

В магазине представлена линейка молочных изделий, сыров, белорусского шоколада и натурального меда. Посольство продолжает работать над тем, чтобы белорусские мясные изделия получили доступ на японский рынок.

Магазин, в котором японцы смогут попробовать вкус белорусских продуктов, открылся под названием Nature kiosk.

"Достичь такого результата было бы невозможно без целенаправленной работы Министерства иностранных дел и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с японской стороной для получения разрешения на доступ молочных товаров из нашей страны на рынок Японии", – отметили в посольстве.

Диалогу содействует также межпарламентская группа дружбы "Япония – Беларусь". Ее представитель депутат Мацусита Синпэй принял участие в церемонии открытия магазина.