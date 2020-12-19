МТС перевел в «облако» образовательную платформу для 4000 белорусских школ

МТС Cloud перевел в «облако» единую образовательную платформу Schools.by, которой пользуются около 4000 школ по всей Беларуси. С помощью платформы ученикам и родителям доступны электронные дневники, школьный тренажер и литература. В результате перевода на облачную площадку МТС проект удалось масштабировать, повысить безопасность и обеспечить более высокую доступность работы платформы Schools.by.

Специалисты МТС обеспечили соответствие платформы всем требованиям защиты данных. Благодаря готовым облачным решениям разработчикам Schools.by удалось избежать значительных затрат на покупку дополнительного оборудования и расширить функционал внутренней IT-системы платформы, обезопасив данные.

На облачные технологии перешла вся образовательная инфраструктура Schools.by: сайты почти 4000 школ и приложение, через которое родители видят информацию об учебном процессе — оценки детей, домашние задания и др. Там же размещены школьный тренажер ЯКласс и образовательные книги.

«Мы закрыли большинство вопросов с безопасностью платформы. Также была повышена отказоустойчивость сервиса, что позволяет стабильно обслуживать всех пользователей платформы. Переезд в «облако» также освободил от необходимости последующей замены и покупки нового оборудования, что обычно требует серьезных капитальных затрат. То есть в выигрыше оказались все: владельцы платформы, школы, ученики и их родители», — рассказал Евгений Чеботорович, начальник отдела продаж управления инновационных решений компании МТС.

МТС Cloud предоставил виртуальную инфраструктуру на платформе VMware. Речь о вычислительных ресурсах и дисковом пространстве. Кроме того, для всех перенесенных систем Schools.by провайдер осуществляет резервное копирование Veeam . Проект был реализован в короткие сроки.

«Скорость реализации проекта произвела на нас приятное впечатление. Всего за полмесяца удалось не только перенести всю образовательную инфраструктуру, но и повысить ее безопасность. При этом специалисты МТС взяли на себя практически все серьезные задачи, что ускорило и упростило процесс», — отметил директор единой образовательной платформы Schools.by Сергей Сукало.