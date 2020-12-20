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Рекордная поставка тракторов в Витебскую область
20.12.2020 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов на север страны. Техника в Витебскую область отправилась своим ходом. Самая большая колонна - на 100 единиц - выдвинулась из Минска. Еще две - из поселка Обчак и Сморгони. Всего же контрактом предусмотрена отгрузка более чем 350 тракторов, в том числе и 70 энергонасыщенных моделей Belarus-35-22. Отмеим, в рамках сотрудничества с регионами это рекордная поставка за один месяц.
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МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов на север страны. Техника в Витебскую область отправилась своим ходом. Самая большая колонна - на 100 единиц - выдвинулась из...
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