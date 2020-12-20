Рекордная поставка тракторов в Витебскую область

Источник материала: БT

МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов на север страны. Техника в Витебскую область отправилась своим ходом. Самая большая колонна - на 100 единиц - выдвинулась из Минска. Еще две - из поселка Обчак и Сморгони. Всего же контрактом предусмотрена отгрузка более чем 350 тракторов, в том числе и 70 энергонасыщенных моделей Belarus-35-22. Отмеим, в рамках сотрудничества с регионами это рекордная поставка за один месяц.



Техника пополнит автопарк - около 40 агропромышленных предприятий северного региона - в Витебске, Глубоком, Верхнедвинске, в Полоцке, Поставах и Орше. К слову, только за 11 месяцев этого года МТЗ в нашей стране реализовал более чем полторы тысячи тракторов. В ближайшее время ожидается поставка и в Могилевский регион.