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Усть-Луга порт особенно суров в это время года

Сложно представить, но вся эта территория сделана искусственно

В терминал "Усть-Луга Ойл" грузы приходят со всей России

Губернатор Ленинградской области - частый гость в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Альтернативная гавань - порт в Усть-Луге. Экономические выгоды, подкрепленные политическими гарантиями и братскими отношениями Правда, поступательное развитие белорусского общества не дает покоя зстранам, которые видят несколько иначе будущее постсоветского пространства. Стабильная...

Правда, поступательное развитие белорусского общества не дает покоя зстранам, которые видят несколько иначе будущее постсоветского пространства. Стабильная экономика и стабильная Беларусь не нужны и не выгодны - иначе как тогда подвигнуть на протест народные массы. В выражениях и поступках уже давно никто не стесняется. Палки в колеса вставляют методично, пользуясь при этом услугами безотказных стран Балтии. Уж оттуда чего только не наговорили местные политуправленцы. Пока европейские партнеры пугают санкциями и вмешиваются во внутренние дела Беларуси, наша страна вводит контрмеры и перебрасывает свои грузы на Восток. Как говорится – за что боролись, на то и напоролись. И это не только экономическая выгода, но и политическая поддержка друг друга в непростое для обеих стран время. Чем универсален порт в Усть-Луге – это Ленинградская область? Какие грузы из Беларуси там готовы принять? Выгодна ли переориентация грузов для нашей страны в экономическом плане? Транспортно-логистический калькулятор взялаПронизывающий ветер, холодные балтийские волны и могучие танкеры-монолиты, курсирующие по неспокойным водам Финского залива. Идея строительства первого русского порта на Балтике появилась еще в 16 веке. Но помешала Ливонская война, затем русско-шведская, а четырьмя столетиями позже Великая Отечественная. К идее вернулись только в начале 90-х. И сегодня Усть-Луга - это универсальный порт. 13 терминалов оказывают услуги по перевалке более 20 видов грузов. Это нефть и нефтепродукты, уголь, сера, удобрения, зерно, древесина и многое другое. Сейчас пропускная способность в год - более 100 миллионов тонн. К 2022-му ее планируют увеличить почти в 2 раза.Раньше здесь была морская бухта, теперь - один из самых современных терминалов Европы, с причалом, железно-дорожными путями и огромным хранилищем для нефтепродуктов. В этих резервуарах может находиться почти 1 миллион кубических метров груза.Пять тысяч вагонов в день. Для темных нефтепродуктов применяется уникальная технология слива с разогревом. Содержимое цистерн нагревают до 90 градусов и только потом заливают в резервуары. За всем процессом работы круглосуточно следит умная система управления. Так называемый мозг терминала. На мониторы поступает вся информация, начиная от отгрузки с завода, заканчивая отправкой его на танкер. Первую партию грузов терминал «Усть-Луга Ойл» получил в 2011 году. И сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Три с половиной миллиона тон готовы получить от белорусских производителей. И здесь не только экономическая выгода, но и политическая поддержка в непростое для обеих стран время.. В прошлом году товарооборот составил 500 миллионов долларов США. В 2020-м из-за пандемии упал на 7%, и сейчас есть все предпосылки его нарастить. Приход белорусских грузов в порты Ленобласти как раз этому помогут. Сейчас надо решить два вопроса. Первый - себестоимость транзита. По словам Александра Дрозденко, РЖД - как крупная компания - может воспользоваться своим преимуществом и установить гибкие тарифы, которые устроят обе стороны. Второй вопрос - портовые сборы.К такому типу относится терминал Луга порт. Стоят частично на воде, частично на суше. Общая площадь - 85 гектаров. Сможет принимать 1 100 вагонов в сутки, а годовой грузооборот составит 24 миллиона тонн. Для Беларуси интересен своей многофункциональностью. Рассчитан на любые грузы — от продуктов питания до калийных удобрений.Также была идея построить собственный белорусский терминал на территории российского порта. На эти цели могут пойти средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС. В любом случае, если смотреть на перспективу, то это взаимовыгодный проект для обеих стран, где экономические выгоды подкреплены политическими гарантиями и братскими отношениями.