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Альтернативная гавань - порт в Усть-Луге. Экономические выгоды, подкрепленные политическими гарантиями и братскими отношениями
20.12.2020 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПравда, поступательное развитие белорусского общества не дает покоя зстранам, которые видят несколько иначе будущее постсоветского пространства. Стабильная экономика и стабильная Беларусь не нужны и не выгодны - иначе как тогда подвигнуть на протест народные массы. В выражениях и поступках уже давно никто не стесняется. Палки в колеса вставляют методично, пользуясь при этом услугами безотказных стран Балтии. Уж оттуда чего только не наговорили местные политуправленцы. Пока европейские партнеры пугают санкциями и вмешиваются во внутренние дела Беларуси, наша страна вводит контрмеры и перебрасывает свои грузы на Восток. Как говорится – за что боролись, на то и напоролись. И это не только экономическая выгода, но и политическая поддержка друг друга в непростое для обеих стран время. Чем универсален порт в Усть-Луге – это Ленинградская область? Какие грузы из Беларуси там готовы принять? Выгодна ли переориентация грузов для нашей страны в экономическом плане? Транспортно-логистический калькулятор взяла Дарья Белоусова-Петровская.
Усть-Луга порт особенно суров в это время годаПронизывающий ветер, холодные балтийские волны и могучие танкеры-монолиты, курсирующие по неспокойным водам Финского залива. Идея строительства первого русского порта на Балтике появилась еще в 16 веке. Но помешала Ливонская война, затем русско-шведская, а четырьмя столетиями позже Великая Отечественная. К идее вернулись только в начале 90-х. И сегодня Усть-Луга - это универсальный порт. 13 терминалов оказывают услуги по перевалке более 20 видов грузов. Это нефть и нефтепродукты, уголь, сера, удобрения, зерно, древесина и многое другое. Сейчас пропускная способность в год - более 100 миллионов тонн. К 2022-му ее планируют увеличить почти в 2 раза.
Сложно представить, но вся эта территория сделана искусственноРаньше здесь была морская бухта, теперь - один из самых современных терминалов Европы, с причалом, железно-дорожными путями и огромным хранилищем для нефтепродуктов. В этих резервуарах может находиться почти 1 миллион кубических метров груза.
В терминал "Усть-Луга Ойл" грузы приходят со всей РоссииПять тысяч вагонов в день. Для темных нефтепродуктов применяется уникальная технология слива с разогревом. Содержимое цистерн нагревают до 90 градусов и только потом заливают в резервуары. За всем процессом работы круглосуточно следит умная система управления. Так называемый мозг терминала. На мониторы поступает вся информация, начиная от отгрузки с завода, заканчивая отправкой его на танкер. Первую партию грузов терминал «Усть-Луга Ойл» получил в 2011 году. И сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Три с половиной миллиона тон готовы получить от белорусских производителей. И здесь не только экономическая выгода, но и политическая поддержка в непростое для обеих стран время.
Константин Хамлай, генеральный директор компании "Усть-Луга Ойл": "Политический фактор - это тот фактор, которым мы, бизнесмены, не можем пренебрегать. И если он есть, то его нужно учитывать в своей текущей деятельности. На мой взгляд, между нашими странами, Беларусью и Россией, не может быть политических рисков. И в этом смысле этот риск отсутствует. Когда мы говорим о братских отношениях - это не пустые слова. Поэтому мы готовы, мы ждем, добро пожаловать".
Губернатор Ленинградской области - частый гость в Беларуси
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия): "Хочу сказать, что все компании, которые работают в портовом бизнесе Ленинградской области, готовы устанавливать гибкие тарифы. Более того, все заинтересованы в получении белорусских грузов, потому что это увеличение оборота порта, а чем выше оборот, тем ниже себестоимость груза. Здесь очень важно - с кем белорусская сторона будет работать и на каких условиях. Условия могут быть разные. Есть существующие портовые мощности, где заключается простой договор на обработку и отгрузку грузов. Есть строящиеся портовые мощности, куда можно войти в составе акционеров и уже в рамках партнерства определять все составляющие тарифов. Позиция гибкая - и выбор будет за белоруской стороной. Есть терминалы, которые готовы работать уже завтра, есть те, которые строятся и готовы работать послезавтра".
К такому типу относится терминал Луга порт. Стоят частично на воде, частично на суше. Общая площадь - 85 гектаров. Сможет принимать 1 100 вагонов в сутки, а годовой грузооборот составит 24 миллиона тонн. Для Беларуси интересен своей многофункциональностью. Рассчитан на любые грузы — от продуктов питания до калийных удобрений.
Вячеслав Петренко, заместитель генерального директора ООО "Новотранс Актив": "Если "Беларуськалий" готов будет прийти к нам серьезно и надолго, мы под ту технологию, которая необходима, организовываем работу. Из первичного диалога, который с ними состоялся, есть понимание, что сама фракция калийных удобрений разная, цвет их, что для нас было удивлением. Не должен смешиваться, есть белая, есть розовая соль. Поэтому в зависимости от их потребности мы предоставим им нужную технологию".
Также была идея построить собственный белорусский терминал на территории российского порта. На эти цели могут пойти средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС. В любом случае, если смотреть на перспективу, то это взаимовыгодный проект для обеих стран, где экономические выгоды подкреплены политическими гарантиями и братскими отношениями.
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Альтернативная гавань - порт в Усть-Луге. Экономические выгоды, подкрепленные политическими гарантиями и братскими отношениями
Правда, поступательное развитие белорусского общества не дает покоя зстранам, которые видят несколько иначе будущее постсоветского пространства. Стабильная...
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