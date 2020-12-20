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Минэкономики: доходы белорусов выросли на 8%

21.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Доходы белорусов увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом, рассказал в эфире СТВ первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"При падении отдельных отраслей это тоже достаточно ощутимый показатель. Да, мы констатировали, например, что весной, имелись проблемы, в том числе, с занятостью, увеличились простои, отпуска по инициативе нанимателей, но сегодня эти показатели пришли практически в норму", – отметил он.

По словам Чеботаря, простои на предприятиях снизились в четыре раза, по вынужденной занятости – более чем в два раза. Неплохие показатели к концу года в экономической отрасли и во внешней торговле.

"Где-то 120–140 % составляет наш внешний торговый оборот к валовому внутреннему продукту, это очень много. То есть мы торгуем больше, чем производим. Мы и покупаем, мы и продаем", – констатировал он.

Замминистра сказал, что для Беларуси очень важны открытые границы, поскольку необходимо продавать продукцию за рубеж.

"То, что мы приняли решение не останавливаться, обеспечить дальнейшее производство на наших предприятиях, было существенным фактом того, что мы сегодня не сталкиваемся с теми проблемами, которые, возможно, были бы у нас", – отметил первый заместитель министра экономики Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению первого заместителя министра ведомства, для Беларуси очень важны открытые границы, поскольку важно продавать товары за рубеж.
 
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