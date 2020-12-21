"Вместо того, чтобы рожать трех, белорусы не рожают ни одного". Почему провалена демографическая программа и как это повлияет на проблемы с жильем: мнение

Источник материала: realt.by

Среди белорусов идут постоянные споры о том, стоит ли помогать с жильем многодетным. Или даже так: почему помогают только многодетным? Есть те, кто считает, что "рожать ради квартир" аморально. Другие объясняют, что даже многодетные не так просто и быстро решают свой жилищный вопрос. Итог один: несмотря на то, что вроде как правительство стимулирует рождаемость, детей больше не появляется. Ясно, что проблемы с демографией в Беларуси вполне типичные для цивилизованных стран: население все позже вступает в брак, позже рожает детей. Или вовсе не рожает. В 2019-м страна получила "итого" - всего 87,9 тысячи детей. Как так?

Первым тревогу забил телеграм-канал "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" еще в начале 2020 года. Эту проблему не особо заметили, потому что хватало экономических неурядиц: мы никак не могли договориться о нефти и газе с Россией, а тут какая-то рождаемость. Но на самом деле проблема очень серьезная. Сейчас рожают даже меньше, чем в "страшные и лихие 90-е". Реалии демонстрирует инографика:

В 2020-2025 годах детей могли бы рожать те, кто сам родился после 1995-го. Но там - тоже демографическая яма. Собственно, никто и не ждет от нынешних 20-25-летних желания обзавестись большой семьей. Юное поколение еще менее мотивировано рожать, чем предыдущие. Придется смириться: рождаемость и дальше будет снижаться.

Проблему государство пыталось предупредить, начав навязчивую заботу о многодетных. Организовало раздачу если не бесплатного, то довольно недорогого жилья, ввели материнский капитал. За 10 лет количество многодетных семей увеличилось чуть больше, чем в полтора раза. С 62 до более чем 108 тысяч, рапортовали в мае 2020-го чиновники. Однако на статистику рождаемости помощь многодетным и рост их количества никак не повлияли. Провал случился не там, где подстилали солому. Перестали не третьих рожать, а первых. В 2010-м доля "первых" детей была 52%, это 56 тысяч. В 2019-м - меньше 39%, 34 тысячи.

В 2019-м Минтруда наконец попыталось понять, что происходит. Провело социологическое исследование и выяснило, что белорусы не хотят рожать не то что третьего, а даже первого ребенка, пока нет отдельного жилья. Впрочем, оргвыводов никто не сделал. Планы не меняются - будут улучшать жилищные условия многодетных.

Жилфонд прирастает

Тоже немного статистики для начала. Население в стране уменьшается, жилищный фонд страны растет. С 2010-го он вырос на 28 миллионов квадратных метров. Причем, судя по данным Белстата, прирос именно городской жилфонд - за 10 лет построено 446 тысяч квартир. А умерло на 90 тысяч человек больше, чем родилось.

Особая ситуация у Минска, в котором приток населения традиционно превышал темпы строительства. Но и тут показатели "улучшаются" - население за последние 10 лет выросло менее чем на две сотни тысяч человек, а жилфонд - на 8 миллионов квадратных метров. Обеспеченность жильем подросла с 20,8 до 22,8 квадратного метра.

Что ждет рынок через 5-10 лет?

Очевидно, что через пять лет мы будем наблюдать ускорение "вымирания". И массовое освобождение строго жилого фонда по естественным причинам.

Средняя продолжительность жизни в Беларуси, по свежим данным Белстата, у женщин - 78 лет, у мужчин — всего 64 года. Люди, подходящие к этому возрасту, как и их давно взрослые дети, жильем обеспечены даже в Минске. А оставшихся учиться и жить в стране внуков, особенно у городских бабушек и дедушек, мало. Получается, что часть этих внуков унаследуют жилье и не будут нуждаться в квартире, не выйдут на рынок в качестве "чистого" покупателя.

Естественные тенденции, пусть и не значительно, но ускоряют пандемия и политическая ситуация. Ковид подрывает остатки здоровья у тех, кто постарше, а политический кризис вынуждает уезжать из страны тех, кто помоложе и уже имеет жилье либо мог бы стать покупателем в ближайшие годы.

Увы, никто пока не занялся исследованием того, что при таких вводных ждет рынок через 5, 10, 15 лет. Но вектор понятен: провал программы по поддержке демографии вкупе с вполне живым строительством довольно скоро приблизят белорусов к обещанному когда-то "каждой семье - по отдельной квартире". Сначала в райцентрах, потом в областных городах, а чуть позже - в Минске. И даже улучшение экономической ситуации в стране вектор уже не изменит. Просто люди будут хотеть жилье поновей, покомфортней. А не в принципе крышу над головой, как сейчас. И цены на рынке жилья после этого могут стать совершенно непредсказуемыми.