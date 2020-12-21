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Как повысить рентабельность сахарного завода решают в правительстве

21.12.2020 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Жабинковский сахарный завод в  следующем году  планирует заработать больше. Главным рынком сбыта является Россия (там сейчас отмечается рост цен на продукт). Стоит отметить, что в работе сахарных заводов есть определенная специфика: они перерабатывают урожай на протяжении всего нескольких месяцев в году. И сейчас в правительстве решают, как  догрузить производство, чтобы повысить рентабельность.

Игорь Болтромеюк, гендиректор Жабинковского сахарного завода: "Предварительно 97,5 тыс. тонн сахара мы произведем в этом году. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году. Но исходя из конъюнктуры рынка, цен на сахар, выручку в 2021  мы планируем получить не меньше, а может быть и больше, чем в 2020 году в связи с тем, что сезонные цены на сахар поднялись не только в Беларуси, но и в Российской Федерации". 

А сахарный сезон на Жабинковском заводе почти завершился - в переработку загрузили последнюю свеклу. Это значит, что после упаковки в феврале предприятие остановят до нового урожая.

 
 
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Жабинковский сахарный завод в  следующем году  планирует заработать больше. Главным рынком сбыта является Россия (там сейчас отмечается рост цен на продукт)....
 
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