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Как повысить рентабельность сахарного завода решают в правительстве
21.12.2020 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЖабинковский сахарный завод в следующем году планирует заработать больше. Главным рынком сбыта является Россия (там сейчас отмечается рост цен на продукт). Стоит отметить, что в работе сахарных заводов есть определенная специфика: они перерабатывают урожай на протяжении всего нескольких месяцев в году. И сейчас в правительстве решают, как догрузить производство, чтобы повысить рентабельность.
Игорь Болтромеюк, гендиректор Жабинковского сахарного завода: "Предварительно 97,5 тыс. тонн сахара мы произведем в этом году. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году. Но исходя из конъюнктуры рынка, цен на сахар, выручку в 2021 мы планируем получить не меньше, а может быть и больше, чем в 2020 году в связи с тем, что сезонные цены на сахар поднялись не только в Беларуси, но и в Российской Федерации".
А сахарный сезон на Жабинковском заводе почти завершился - в переработку загрузили последнюю свеклу. Это значит, что после упаковки в феврале предприятие остановят до нового урожая.
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Жабинковский сахарный завод в следующем году планирует заработать больше. Главным рынком сбыта является Россия (там сейчас отмечается рост цен на продукт)....
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