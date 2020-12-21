Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как повысить рентабельность сахарного завода решают в правительстве Жабинковский сахарный завод в следующем году планирует заработать больше. Главным рынком сбыта является Россия (там сейчас отмечается рост цен на продукт)....

Жабинковский сахарный завод в следующем году планирует заработать больше. Главным рынком сбыта является Россия (там сейчас отмечается рост цен на продукт). Стоит отметить, что в работе сахарных заводов есть определенная специфика: они перерабатывают урожай на протяжении всего нескольких месяцев в году. И сейчас в правительстве решают, как догрузить производство, чтобы повысить рентабельность.А сахарный сезон на Жабинковском заводе почти завершился - в переработку загрузили последнюю свеклу. Это значит, что после упаковки в феврале предприятие остановят до нового урожая.