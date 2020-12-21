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Биткоин подорожал до рекордного значения

21.12.2020 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Биткоин обновил исторический максимум. Цена впервые  превысила 24 тысячи долларов. Стремительный рост популярности криптовалюты произошел в последние годы.  При этом ее эмиссия ограничена. В настоящее время на долю биткоина  приходится примерно 65 % всего рынка криптовалют. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин обновил исторический максимум. Цена впервые  превысила 24 тысячи долларов. Стремительный рост популярности криптовалюты произошел в последние годы.  При...
 
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