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Биткоин подорожал до рекордного значения
21.12.2020 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБиткоин обновил исторический максимум. Цена впервые превысила 24 тысячи долларов. Стремительный рост популярности криптовалюты произошел в последние годы. При этом ее эмиссия ограничена. В настоящее время на долю биткоина приходится примерно 65 % всего рынка криптовалют.
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Биткоин обновил исторический максимум. Цена впервые превысила 24 тысячи долларов. Стремительный рост популярности криптовалюты произошел в последние годы. При...
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