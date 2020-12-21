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Золото снова подорожает до $2000
21.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТакой прогноз дают международные аналитики. К концу прошлой недели золотая унция стоила уже 1875$. По словам экспертов, золото получает максимум выгоды из-за ослабления доллара, снижения реальной доходности американских облигаций, а также растущих инфляционных рисков на фоне мягкой мировой монетарной политики.
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Такой прогноз дают международные аналитики. К концу прошлой недели золотая унция стоила уже 1875$. По словам экспертов, золото получает максимум выгоды из-за...
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