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Меры по поддержке бизнеса планируется включить в программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

21.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса. По словам министра экономики, такой шаг позволит не только создать благоприятные условия для работы наших бизнесменов, но и оказать им финансовую поддержку. Особое внимание будет уделено малому бизнесу.
 
 
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В новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса. По словам министра экономики, такой шаг позволит не только...
 
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