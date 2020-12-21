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Лукашенко назначил главу Таможенного комитета. Должность была вакантной месяц
21.12.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назначил нового главу Таможенного комитета Беларуси, сообщает
Им стал Владимир Орловский, он сменил на посту Юрия Сенько. Раньше Орловский занимал должность первого зампредседателя ГТК. Напомним, 19 ноября Александр Лукашенко
Владимиру Орловскому 52 года, он родился в Могилеве. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В таможенных органах с 1994 года.
Кроме того, уполномоченным по делам религий и национальностей стал Александр Румак. С 2006 года эту должность занимал Леонид Гуляко.
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Александр Лукашенко назначил нового главу Таможенного комитета Беларуси.
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