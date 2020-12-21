Лукашенко назначил главу Таможенного комитета. Должность была вакантной месяц

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил нового главу Таможенного комитета Беларуси, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: customs.gov.by

Им стал Владимир Орловский, он сменил на посту Юрия Сенько. Раньше Орловский занимал должность первого зампредседателя ГТК. Напомним, 19 ноября Александр Лукашенко назначил Юрия Сенько послом в Китае. Сенько возглавлял Таможенный комитет с ноября 2014 года.

Владимиру Орловскому 52 года, он родился в Могилеве. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В таможенных органах с 1994 года.

Кроме того, уполномоченным по делам религий и национальностей стал Александр Румак. С 2006 года эту должность занимал Леонид Гуляко.