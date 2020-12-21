ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назначил главу Таможенного комитета. Должность была вакантной месяц

21.12.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил нового главу Таможенного комитета Беларуси, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: customs.gov.by

Им стал Владимир Орловский, он сменил на посту Юрия Сенько. Раньше Орловский занимал должность первого зампредседателя ГТК. Напомним, 19 ноября Александр Лукашенко назначил Юрия Сенько послом в Китае. Сенько возглавлял Таможенный комитет с ноября 2014 года.

Владимиру Орловскому 52 года, он родился в Могилеве. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В таможенных органах с 1994 года.

Кроме того, уполномоченным по делам религий и национальностей стал Александр Румак. С 2006 года эту должность занимал Леонид Гуляко.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назначил нового главу Таможенного комитета Беларуси.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Меры по поддержке бизнеса планируется включить в программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика